Ялиновий десерт від Едуарда Канаряна, шеф-кухаря ресторану ZWEIG можна готувати протягом цілого року. Незвичний, вишуканий смак десерту запам'ятається вам на довго, ми впевнені.

Едуард Канарян — супер фіналіст кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону. Хлопець досить незвичайний кухар, ще на проєкті він дивував суддів оригінальними стравами й досі Едуард не перестає розвиватись у напрямі популяризації локальних продуктів, розкриваючи їх смак, користь і особливість.

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Це весняний десерт, хоча його можна приготувати незалежно від пори року. В ZWEIG я пропонував його гостям з травня по листопад. На десерт був хороший попит, за тиждень продавалося понад 100 порцій, – прокоментував шеф-кухар.

Крім яблук, для десерту Едуарда можна використовувати ананаси, вони схожі за кислотністю.

Ялиновий десерт – рецепт Едуарда Канаряна

Інгредієнти:

– 100 г ялинового крему;

– 75 г ванільного бісквіта;

– 70 г маринованих яблук;

– 3 г ялинової олії;

– 10 г кедрового горіха;

– 1000 г олії виноградних кісточок;

– 300 г свіжого шпинату;

– 300 г ялинових голок.

У чашу блендера наливаємо олію виноградних кісточок, додаємо шпинат, ялинові голки та перебиваємо блендером. Перелийте суміш у каструлю, ставимо на плиту та нагріваємо до температури 70 – 80 градусів. Знову перебиваємо суміш блендером та проціджуємо через сито. Вливаємо отриману суміш у вакуумний пакет і підвішуємо його, через деякий час на дні збереться вода, яку потім потрібно зцідити, щоб у нас залишилась лише олія, яку ми використаємо для десерту та інших страв.

Рецепт бісквіта

Інгредієнти:

– 270 г борошна;

– 6 яєць;

– 310 г цукру;

– 10 г цедри лайма;

– 10 г цедри апельсина;

– 5 г ванільної палички;

– 60 г вершкового масла.

Відділіть жовтки від білків. Жовтки перетріть з частиною цукру в однорідну масу, білки збийте з цукром в стійку піну. До білків додайте ваніль. До збитих білків додаємо жовтки і на меншій швидкості продовжуєте збивати суміш. Ретельно просійте борошно, додайте його яєчної маси. Всипте до тіста цедру лайма та апельсина та перемішайте. Викладаємо тісто у форму та випікаємо при 180 градусах в духовці.

Крем заварний "Дипломат" – рецепт

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 80 г цукру;

– 80 г білого шоколаду;

– 300 г вершків;

– ялинова олія;

– 500 г молока;

– 18 г желатинової маси;

– 50 г кукурудзяного крохмалю;

– 60 г вершкового масла.

Розтоплюємо білий шоколад з вершковим маслом на паровій бані. Яйця, цукор, молоко розтираємо та ставимо на водяну баню, додаючи шоколад з вершковим маслом, перемішуємо до однорідної консистенції. Додаємо підготовлений желатин і крохмаль, заварюємо до згущення та охолоджуємо. Потім додаємо збиті вершки та ялинову олію та стабілізуємо у сифоні.

Рецепт маринованих яблук

Інгредієнти:

– 1 кг яблук;

– 750 г білого вина;

– 20 г кориці;

– 20 г бадьяну;

– 5 г ванілі;

– 230 г цукру;

– 75 г ялинової олії.