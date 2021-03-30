Ялиновий десерт від Едуарда Канарянa: рецепт від фіналіста Мастер Шеф Професіонали
Ялиновий десерт від Едуарда Канаряна, шеф-кухаря ресторану ZWEIG можна готувати протягом цілого року. Незвичний, вишуканий смак десерту запам'ятається вам на довго, ми впевнені.
Джерело:інстаграм журналу Ресторатор
Едуард Канарян — супер фіналіст кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону. Хлопець досить незвичайний кухар, ще на проєкті він дивував суддів оригінальними стравами й досі Едуард не перестає розвиватись у напрямі популяризації локальних продуктів, розкриваючи їх смак, користь і особливість.
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Це весняний десерт, хоча його можна приготувати незалежно від пори року. В ZWEIG я пропонував його гостям з травня по листопад. На десерт був хороший попит, за тиждень продавалося понад 100 порцій, – прокоментував шеф-кухар.
Крім яблук, для десерту Едуарда можна використовувати ананаси, вони схожі за кислотністю.
Ялиновий десерт – рецепт Едуарда Канаряна
- У чашу блендера наливаємо олію виноградних кісточок, додаємо шпинат, ялинові голки та перебиваємо блендером.
- Перелийте суміш у каструлю, ставимо на плиту та нагріваємо до температури 70 – 80 градусів. Знову перебиваємо суміш блендером та проціджуємо через сито.
- Вливаємо отриману суміш у вакуумний пакет і підвішуємо його, через деякий час на дні збереться вода, яку потім потрібно зцідити, щоб у нас залишилась лише олія, яку ми використаємо для десерту та інших страв.
Рецепт бісквіта
- Відділіть жовтки від білків. Жовтки перетріть з частиною цукру в однорідну масу, білки збийте з цукром в стійку піну. До білків додайте ваніль.
- До збитих білків додаємо жовтки і на меншій швидкості продовжуєте збивати суміш.
- Ретельно просійте борошно, додайте його яєчної маси. Всипте до тіста цедру лайма та апельсина та перемішайте.
- Викладаємо тісто у форму та випікаємо при 180 градусах в духовці.
Крем заварний "Дипломат" – рецепт
- Розтоплюємо білий шоколад з вершковим маслом на паровій бані.
- Яйця, цукор, молоко розтираємо та ставимо на водяну баню, додаючи шоколад з вершковим маслом, перемішуємо до однорідної консистенції.
- Додаємо підготовлений желатин і крохмаль, заварюємо до згущення та охолоджуємо.
- Потім додаємо збиті вершки та ялинову олію та стабілізуємо у сифоні.
Рецепт маринованих яблук
- Варимо біле вино з цукром та спеціями: кориця, бадьян, ваніль у каструлі.
- Яблука та маринад вакуумуємо готуємо у сувіді при температурі 82 градуси максимум 5 хвилин, потім охолоджуємо за допомогою льоду.
- Дістаємо яблука з вакууму, просочуємо бісквіт сиропом, що залишився в пакеті.
- Формуємо десерт: мариновані яблука викладаємо на просочений маринадом бісквіт, покриваємо кремом. Зверху додаємо ялинову олію та кедр, він доповнить десерт своїми смаковими особливостями. Смачного!
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