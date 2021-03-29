Рецепт вкусного паштета из грибов и фасоли подойдет не только для постного стола, но и для вегетарианцев.

Если вы не употребляете мясо вообще, или исключили его из рациона во время Пасхального поста – паштет с грибами и фасолью поможет обогатить и наполнить организм необходимым белком. По этому рецепту у вас получится около 600 граммов вкусного и питательного паштета.

Читайте также Рецепт постного пирога из моркови без муки, сахара и яиц от Владимира Ярославского

Хотя по консистенции паштет не слишком однороден, но его вкус очень нежный и легкий. Легкие нотки ореха и грибов в паштете вам понравятся!

Рецепт паштета без мяса

Ингредиенты:

– 1 стакан красной фасоли;

– 70 г грецких орехов;

– 1 луковица;

– 200 г шампиньонов;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу.