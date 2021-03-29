Вкусный рецепт постного паштета из грибов и фасоли: веганское блюдо
Рецепт вкусного паштета из грибов и фасоли подойдет не только для постного стола, но и для вегетарианцев.
Источник:инстаграм Веганские рецепты
Если вы не употребляете мясо вообще, или исключили его из рациона во время Пасхального поста – паштет с грибами и фасолью поможет обогатить и наполнить организм необходимым белком. По этому рецепту у вас получится около 600 граммов вкусного и питательного паштета.
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Хотя по консистенции паштет не слишком однороден, но его вкус очень нежный и легкий. Легкие нотки ореха и грибов в паштете вам понравятся!
Рецепт паштета без мяса
- Фасоль и грецкие орехи предварительно замочите на ночь с 1 столовой ложкой яблочного уксуса. Перед приготовлением промойте ингредиенты водой.
- Фасоль отварите до готовности в течение часа,
- Лук, чеснок и грибы мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле.
- Перебейте в чаше блендера все ингредиенты до однородной массы.
- Дополнительно можно доливать при измельчении в блендере кипяченую воду, чтобы легче было довести массу до однородности. Приятного аппетита!
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