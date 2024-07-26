Самое главное, что следует помнить – хинкали нельзя резать ножом, выливать бульон на тарелку или есть хвостики. Также не надо брать к ним хлеб, ведь хинкали – это самостоятельное блюдо.

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Как правильно есть хинкали

Ключевое правило – хинкали едят исключительно руками, держа за хвостик. Если проткнуть хинкали вилкой, ароматный бульон вытечет и блюдо потеряет свой вкус. Поэтому нужно:

Взять хинкали за хвостик. Накусить и выпить бульон. Доесть весь хинкали.

Хинкали стоит есть очень теплой, но не горячей, чтобы не получить ожог. Если они остынут, вкус будет уже не тот.

Если же вам необходимо нагреть хинкали, не используйте микроволновку. Вместо этого лучше поджарить их на сковороде.

Стоит заметить, что хвостики от хинкали не едят, они предназначены исключительно для того, чтобы держаться за них. Дело в том, что хвостики состоят из плотного, плохо проваренного теста, поэтому внутри остаются почти сырыми. Это может навредить желудку, поэтому лучше просто оставить их на тарелке.

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