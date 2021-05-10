Євген Грибеник запам'ятався шанувальникам своєю виваженістю, справедливістю та професіоналізмом. Євген працює у ресторані "Фабіус" в Києві та викладає в Кулінарній Академії Асоціації шеф-кухарів України.

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Євген Грибеник з 15 років на кухні, а шеф-кухарем став вже у 24 роки. Після школи Ferrandi й Баскського кулінарного центру прийшов до нових технік і роботи з сезонними продуктами. Саме Євген годував гостей на весіллі Насті Каменських і Потапа, а ще кухар готував для трьох Президентів України.

Євген Грибеник розповів підписникам, що для нього означає бути шеф-кухарем. Кулінар виділив кілька основних пунктів: