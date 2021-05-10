Євген Грибеник запам'ятався шанувальникам своєю виваженістю, справедливістю та професіоналізмом. Євген працює у ресторані "Фабіус" в Києві та викладає в Кулінарній Академії Асоціації шеф-кухарів України.
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Євген Грибеник з 15 років на кухні, а шеф-кухарем став вже у 24 роки. Після школи Ferrandi й Баскського кулінарного центру прийшов до нових технік і роботи з сезонними продуктами. Саме Євген годував гостей на весіллі Насті Каменських і Потапа, а ще кухар готував для трьох Президентів України.
Євген Грибеник розповів підписникам, що для нього означає бути шеф-кухарем. Кулінар виділив кілька основних пунктів:
- бути настільки охайним, аж педантичним;
- бути терплячим та наполегливим або навіть впертим;
- бути сміливим, відповідальним;
- бути неперевершеним менеджером, який розбирається в таймінгах і хронометражах;
- бути неабияким силачем, адже витривалість і фізична підготовка – дуже важливі на кухні;
- спроможним діяти за інструкціями, але дослухатися до власної інтуїції;
- бути мультизадачним: вирішувати паралельно декілька абсолютно різних завдань;
- бути стратегом, тактиком, пунктуальним, відповідальним, енергійним, активним, уважним.