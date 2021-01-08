Компанию Клопотенко составили заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова и генеральная директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Известный украинский шеф-повар в первые дни 2021 года отправился на отдых в Египет. Впечатлениями от поездки поделился на своей странице в инстаграм.

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"Приехал в отель. Такое ощущение было, что я не в Египте, это Украина, но с пальмами. Нет людей, кричащих "Тагииииил ". Только украинцы (есть много крутых украинских деятелей) и иностранцы. Такого я не ожидал. Вроде попал к большую украинскую семью ", – говорится в сообщении.

Клопотенко отметил, что в одной гостинице с ним жили заместитель главы МИД Украины Эмине Джапаров и генеральная директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская. Поэтому решил во время отдыха приготовить борщ для гостей и иностранцев.

"Экзотические фрукты и свежевыловленная барракуда – это хорошо, но однажды мое украинское сердце не выдержало. Я взял сварил борщ. Это было вау. Получилось по-украински, с щепоткой Египта. Мы добавили финики и лайм, чтобы показать, что борщ может развиваться и видоизменяться ", – отмечает Евгений.

Кроме того, во время отдыха Евгений занялся рыбалкой.

"Прилетел в Египет рыбачить. Шесть часов, семь барракуд, сбитые коленки. Обгорело все, что только может обгореть. Теперь я выгляжу так, будто держал свою голову в кастрюле с борщом", – рассказывает Клопотенко.

Евгений Клопотенко – украинский кулинарный эксперт, шеф-повар, бизнесмен, телеведущий, ресторатор, выпускник французской школы Le Cordon Blue. В 2015 году принял участие в 5 сезоне украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" и стал его победителем. Основатель социального проекта по изменению культуры питания Cult Food.

Напомним, Евгений Клопотенко рассказал о важных изменениях в детском школьном питании.