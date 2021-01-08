Евгений Клопотенко приготовил борщ для гостей в Египте
Компанию Клопотенко составили заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова и генеральная директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.
Известный украинский шеф-повар в первые дни 2021 года отправился на отдых в Египет. Впечатлениями от поездки поделился на своей странице в инстаграм.
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"Приехал в отель. Такое ощущение было, что я не в Египте, это Украина, но с пальмами. Нет людей, кричащих "Тагииииил ". Только украинцы (есть много крутых украинских деятелей) и иностранцы. Такого я не ожидал. Вроде попал к большую украинскую семью ", – говорится в сообщении.
Клопотенко отметил, что в одной гостинице с ним жили заместитель главы МИД Украины Эмине Джапаров и генеральная директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская. Поэтому решил во время отдыха приготовить борщ для гостей и иностранцев.
"Экзотические фрукты и свежевыловленная барракуда – это хорошо, но однажды мое украинское сердце не выдержало. Я взял сварил борщ. Это было вау. Получилось по-украински, с щепоткой Египта. Мы добавили финики и лайм, чтобы показать, что борщ может развиваться и видоизменяться ", – отмечает Евгений.
Кроме того, во время отдыха Евгений занялся рыбалкой.
"Прилетел в Египет рыбачить. Шесть часов, семь барракуд, сбитые коленки. Обгорело все, что только может обгореть. Теперь я выгляжу так, будто держал свою голову в кастрюле с борщом", – рассказывает Клопотенко.
Напомним, Евгений Клопотенко рассказал о важных изменениях в детском школьном питании.
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