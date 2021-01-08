Компанію Клопотенко склали заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова та генеральна директорка заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.

Відомий український шеф-кухар у перші дні 2021 року вирушив на відпочинок до Єгипту. Враженнями від подорожі поділився на своїй сторінці у інстаграм.

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"Приїхав в готель. Таке відчуття було, що я не в Єгипті, то Україна, але з пальмами. Немає людей, що кричать "Тагіііііл". Лише українці (є багато крутих українських діячів) та іноземці. Такого я не очікував. Начебто потрапив до великої української сім‘ї", – йдеться у повідомленні.

Клопотенко зазначив, що в одному готелі з ним жили заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова та генеральна директорка заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська. Тому вирішив під час відпочинку приготувати борщ для гостей та іноземців.

"Екзотичні фрукти та свіжевиловлена баракуда - то добре, але одного дня моє українське серце не витримало. Я взяв та зварив борщ. То було вау. Вийшло по-українськи, з дрібкою Єгипту. Ми додали фініки та лайм, щоб показати, що борщ може розвиватися та видозмінюватися", – зазначає Євген.

Крім того, під час відпочинку Євген зайнявся рибалкою.

"Прилетів в Єгипет рибалити. Шість годин, сім баракуд, збиті коліна. Обгоріло все, що тільки може обгоріти. Тепер я виглядаю так, ніби тримав свою голову в каструлі з борщем", – розповідає Клопотенко.

Євген Клопотенко – український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен, телеведучий, ресторатор, випускник французької школи Le Cordon Blue. 2015 року взяв участь у 5 сезоні українського кулінарного шоу "Мастер Шеф" та став його переможцем. Засновник соціального проєкту зі зміни культури харчування Cult Food.

Нагадаємо, Євген Клопотенко розповів про важливі зміни у дитячому шкільному харчуванні.