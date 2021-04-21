Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями в инстаграм замечательной новостью: кулинара включили в рейтинг The world's 50 Best Restaurants – перечень профессионалов, которые меняют гастрономию.

Шеф-повар Евгений Клопотенко стал единственным украинцем, которого организаторы всемирно известного рейтинга The world's 50 Best Restaurants включили в список профессионалов, которые изменяют гастрономию!

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Жюри The world's 50 Best Restaurants отметили старания шеф-повара по улучшению гастрономической культуры в Украине и популяризации настоящей украинской кухни в мире.

Евгений Клопотенко / инстаграм Евгения Клопотенко

У меня просто шок. Я среди 50 человек, меняющих будущее мировой гастрономии,

– прокомментировал Евгений Клопотенко.

Эмоциональное сообщение в соцсетях вызвало шквал положительных комментариев от поклонников и коллег, а сам Евгений рассказал, что расчувствовался и даже заплакал от радостного известия.

Я должен что-то написать, но не знаю, что обычно в таких случаях пишут. Вот я в мировом рэнкинге. Я и еще 49 человек из разных стран. Среди миллиардов. Я плакал, когда узнал об этом,

– отметил шеф-повар.

По словам ресторатора, в конце 2020 года он поставил себе цель попасть в рейтинг лучших ресторанов мира The world's 50 Best Restaurants. В этом году Евгений Клопотенко попал в новый рэнкинг #50Next, в котором отмечают людей, влияющих на мировую гастрономию, развивающих и популяризирующих.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко / инстаграм Евгения Клопотенко

Если ты там, то ты топ. Это мечта каждого шефа. Потому что там в партнерах – Basque Culinary Center, одно из самых авторитетных кулинарных заведений. И вот The World's 50 Best Restaurants в этом году образовали рэнкинг #50next. Он не о ресторанах, а о людях, влияющих на мировую гастрономию. И я среди этих людей. Авторы рэнкинга сами связались со мной и попросили заполнить анкету, – отметил Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко поставил себе цель войти в рейтинг The world's 50 Best Restaurants и сделать украинскую кухню одной из самых популярных в мире, и мы уверены, что это удастся кулинару уже в ближайшее время!

К слову, Евгений Клопотенко – победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный украинский кулинарный эксперт, шеф-повар, ресторатор и телеэксперт. Основатель социального проекта "Новое школьное питание", соучредитель ресторана "Сто лет тому вперед", что в столице, и автор кулинарных книг.