Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами в інстаграм чудовою новиною: кулінара включили до рейтингу The World's 50 Best Restaurants – переліку професіоналів, які змінюють гастрономію.

Шеф-кухар Євген Клопотенко став єдиним українцем, якого організатори всесвітньо відомого рейтингу The World's 50 Best Restaurants включили до списку професіоналів, що змінюють гастрономію!

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Журі The World's 50 Best Restaurants відмітили старання шеф-кухаря з покращення гастрономічної культури в Україні та популяризації справжньої української кухні у світі.

Євген Клопотенко / інстаграм Євгена Клопотенка

В мене просто шок. Я серед 50 людей, що змінюють майбутнє світової гастрономії, – прокоментував Євген Клопотенко.

Емоційний допис у соцмережах викликав шквал позитивних коментарів від шанувальників та колег, а сам Євген розповів, що розчулився та навіть заплакав від радісної звістки.

Я маю щось написати, але не знаю, що зазвичай у таких випадках пишуть. От я у світовому ренкінгу. Я та ще 49 людей з різних країн. Поміж 7 мільярдів. Я плакав, коли дізнався про це, – відзначив шеф-кухар.

За словами ресторатора, наприкінці 2020 року він поставив собі за мету потрапити до рейтингу найкращих ресторанів світу The World's 50 Best Restaurants. Цього року Євген Клопотенко потрапив до новоствореного ренкінгу #50Next, у якому відзначають людей, що впливають на світову гастрономію, розвивають її та популяризують.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко / інстаграм Євгена Клопотенка

Якщо ти там, то ти топ. Це мрія кожного шефа. Бо там у партнерах – Basque Culinary Center, один з найавторитетніших кулінарних закладів. І от The World's 50 Best Restaurants цього року утворили ренкінг #50Next. Він не про ресторани, а про людей, що впливають на світову гастрономію. І я серед цих людей. Автори ренкінгу самі зв'язалися зі мною і попросили заповнити анкету, – зазначив Євген Клопотенко.

Євген Клопотенко поставив собі ціль увійти до рейтингу The World’s 50 Best Restaurants та зробити українську кухню однією з найпопулярніших у світі, та ми впевнені, що це вдасться кулінару вже найближчим часом!

До слова, Євген Клопотенко – переможець кулінарного проєкту "Мастер Шеф", відомий український кулінарний експерт, шеф-кухар, ресторатор і телеексперт. Засновник соціального проєкту "Нове шкільне харчування", співзасновник ресторану "Сто років тому вперед", що у столиці та автор кулінарних книг.