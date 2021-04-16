Замечательная новость от шеф-повара и ресторатора Владимира Ярославского! Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" недавно анонсировал, что работает над своей кулинарной книгой рецептов с коллегой по съемочной площадке Ольгой Мартыновской, а уже сегодня кулинар рассказал, какие именно рецепты следует ждать читателям.

Вокруг только и разговоров об анонсированной совместной кулинарной книге от двух шеф-поваров и судей кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимира Ярославского и Ольги Мартыновской.

Читайте также Владимир Ярославский рассказал, как за 10 дней открыл ресторан и о трудностях, которые возникли

Ресторатор Владимир Ярославский решил приоткрыть завесу тайн вокруг кулинарной книги и поделился с читателями, какие именно рецепты будут в нее входить.

Шеф-повар отметил, что главным замыслом книги является то, чтобы собрать в ней различные рецепты на все случаи жизни.

Веганские, постные, пасхальные праздничные блюда... Если нужны новые идеи для салатов – легко в ней найдете, – прокомментировал Владимир Ярославский.

Также в кулинарной книге поваров будут освещены техники правильного приготовления продуктов, в том числе и любимой пасты Владимира.

Хотите узнать, как приготовить артишок или другую изюминку? В книге все доступно. Как сделать рагу из обычных продуктов или вкусно потушить мясо, – отметил шеф-повар.

Владимир Ярославский также решил посоветоваться с читателями на своей странице в инстаграм, о включении в книгу жизненных историй от авторов, чтобы не было простое содержание с "сухими рецептами".

Мы, как и вы в ожидании нового кулинарного детища от известных украинских шефов!