Рецепт єврейської закуски з плавлених сирків від Єлизавети Глінської
Новий погляд на традиційну єврейську закуску з плавлених сирочків підготувала талановита Єлизавета Глінська. Дівчина пропонує використати у страві волоський горіх!
Суддя 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Ліза Глінська поділилась із шанувальниками смачним рецептом легкої закуски з плавлених сирочків на своїй сторінці у соцмережі інстаграм.
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Рецепт єврейської закуски надзвичайно популярний та цю страву готують чи не на кожне свято, але чи куштували ви її з волоським горіхом? Гайда готувати та експериментувати разом!
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- Ретельно помийте курячі яйця, відваріть до готовності у підсоленій воді 7-8 хвилин та охолодіть. Почистіть яйця від шкарлупи та натріть на тертці.
- Волоські горіхи обсмажте на розігрітій сковорідці та доки вони ще гарячі подрібніть гострим ножем.
- Почистіть часник від лушпиння та розділіть на зубчики.
- У великій мисці з'єднайте натерті яйця, сирочки теж натріть на тертці. Заправте подрібненим часником, хроном та майонезом – перемішайте до однорідної маси.
- Сформуйте вологими руками кульки з салату, запаніруйте їх у подрібнені волоські горішки та викладіть на презентаційну тарілку. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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