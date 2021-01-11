Новий погляд на традиційну єврейську закуску з плавлених сирочків підготувала талановита Єлизавета Глінська. Дівчина пропонує використати у страві волоський горіх!

Суддя 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Ліза Глінська поділилась із шанувальниками смачним рецептом легкої закуски з плавлених сирочків на своїй сторінці у соцмережі інстаграм.

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Рецепт єврейської закуски надзвичайно популярний та цю страву готують чи не на кожне свято, але чи куштували ви її з волоським горіхом? Гайда готувати та експериментувати разом!

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Інгредієнти:

– 270 г плавленого сирка;

– 2 яйця;

– 40-50 г майонезу;

– 2 зубчики часнику;

– 5-7 г білого хріну;

– 50 г обсмажених волоських горіхів;

– сіль на ваш смак.