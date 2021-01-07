Як приготувати вінегрет: легкий рецепт салату від Лізи Глінської
Надзвичайно легкий овочевий салат до святкового столу, який сподобається усій родині.
Єлизавета Глінська поділилась рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Чудовий салат для тих, хто піклується про своє здоров'я та фігуру.
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"Вінегрет"
- Для приготування салату помийте овочі, відваріть у підсоленій воді буряк, моркву, картоплю до готовності. Очистіть цибулю, наріжте кубиками.
- Очистіть буряк, наріжте кубиками, викладіть в миску, додайте олії, перемішайте.
- Моркву, картоплю очистіть від шкірки, наріжте кубиками, потім огірки – кубиками. Додайте до буряка картоплю, моркву, цибулю, огірки і квашену капусту. Далі – додайте сіль за смаком, перемішайте. Смачного!
Салат "Вінегрет" – рецепт від Лізи Глінської у відео:
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