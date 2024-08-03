Фальшивый заяц: приготовьте мясной хлебец, который будет лучший, чем колбаса

3 августа 2024, 15:16
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Источник:

инстаграм Мирославы Пекарюк

Фальшивый заяц можно готовить не только на праздники. Этот мясной хлебец идеально заменит колбасу.

Заяц можно есть и холодным, и горячим. Обязательно попробуйте его приготовить.

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Фальшивый заяц

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов свинины;
– 250 граммов говядины;
– 50 миллилитров молока;
– 4 яйца;
– 1 луковица;
– 1 столовая ложка панировочных сухарей;
– мускатный орех, соль, перец, масло по вкусу;
– 1 столовая ложка кетчупа.

Смотрите, как готовить фальшивый заяц: видео

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте произвольными кусками, дважды перемелите через мясорубку, залейте холодным молоком, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на 1 час.
  2. Тем временем отварите вкрутую 3 яйца.
  3. Лук натрите на мелкой терке и обжарьте на растительном масле до золотистости.
  4. Когда фарш настоялся, хорошо отбейте его руками, добавьте жареный лук, соль, перец, мускатный орех, взбитое яйцо, панировочные сухари и хорошо все перемешайте.
  5. На пищевую пленку выложите фарш, равномерно распределите его руками толщиной на 1 палец, сверху выложите очищенные яйца, плотно замотайте и сформируйте хлебец.
  6. Выложите его на противень, застеленный пергаментом, смажьте сверху маслом и поставьте запекаться в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 40 минут. Затем выньте хлебец, смажьте сверху кетчупом и запекайте еще 10 минут, чтобы кетчуп превратился в румяную корочку.

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Автор: Ольга Котів