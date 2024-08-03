Заєць можна їсти й холодним, і гарячим. Обов'язково спробуйте його приготувати.

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Фальшивий заєць

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати фальшивий заєць: відео

Приготування:

  1. М'ясо наріжте довільними шматками, двічі перемеліть через м'ясорубку, залийте холодним молоком, добре перемішайте і залиште в холодильнику на 1 годину.
  2. Тим часом відваріть на круто 3 яйця.
  3. Цибулю натріть на дрібній тертці та обсмажте на олії до золотистості.
  4. Коли фарш настоявся, добре відбийте його руками, додайте смажену цибулю, сіль, перець, мускатний горіх, збите яйце, панірувальні сухарі та гарно все перемішайте.
  5. На харчову плівку викладіть фарш, рівномірно розподіліть його руками товщиною на 1 палець, зверху викладіть очищені яйця, щільно замотайте і сформуйте хлібець.
  6. Викладіть його на деко, застелене пергаментом, змастіть зверху олією і поставте запікатись у духову шафу при температурі 180 градусів на 40 хвилин. Потім вийміть хлібець, змастіть зверху кетчупом і запікайте ще 10 хвилин, щоб кетчуп зверху перетворився на рум'яну скоринку.