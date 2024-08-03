Заєць можна їсти й холодним, і гарячим. Обов'язково спробуйте його приготувати.
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Фальшивий заєць
- Час: 2 години
- Порцій: 4
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Приготування:
- М'ясо наріжте довільними шматками, двічі перемеліть через м'ясорубку, залийте холодним молоком, добре перемішайте і залиште в холодильнику на 1 годину.
- Тим часом відваріть на круто 3 яйця.
- Цибулю натріть на дрібній тертці та обсмажте на олії до золотистості.
- Коли фарш настоявся, добре відбийте його руками, додайте смажену цибулю, сіль, перець, мускатний горіх, збите яйце, панірувальні сухарі та гарно все перемішайте.
- На харчову плівку викладіть фарш, рівномірно розподіліть його руками товщиною на 1 палець, зверху викладіть очищені яйця, щільно замотайте і сформуйте хлібець.
- Викладіть його на деко, застелене пергаментом, змастіть зверху олією і поставте запікатись у духову шафу при температурі 180 градусів на 40 хвилин. Потім вийміть хлібець, змастіть зверху кетчупом і запікайте ще 10 хвилин, щоб кетчуп зверху перетворився на рум'яну скоринку.