Такие голубцы вкусно есть со сметаной. Начинка получается очень нежной.

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Голубцы с тертым картофелем

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6

Смотрите, как готовить голубцы с тертым картофелем: видео

Приготовление:

  1. В подсоленную кипящую воду добавьте манную крупу. Постоянно помешивайте, пока каша не загустеет, и отставьте.
  2. Лук нарежьте мелким кубиком и немного поджарьте. Добавьте к манке.
  3. Картофель натрите на мелкой терке и отцедите. Смешайте с манной кашей, добавьте сметану, соль, перец, яйцо и перемешайте.
  4. Из капусты вырежьте кочан, положите головку в полиэтиленовый пакет, завяжите, поставьте в микроволновую печь на 5 минут, затем уберите листья и оставьте немного остывать.
  5. Каждый листок разрежьте пополам, вырежьте серединку, выложите начинку и аккуратно закрутите в голубец.
  6. В кастрюлю на дно положите остатки капусты, аккуратно выложите сверху голубцы, залейте их водой и поставьте запекаться в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 45 минут. Достаньте и оставьте остывать.
  7. Поджарьте их на сковороде с маслом до золотистой корочки, посолите и подавайте вместе со сметаной.