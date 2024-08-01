Такие голубцы вкусно есть со сметаной. Начинка получается очень нежной.
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Голубцы с тертым картофелем
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Смотрите, как готовить голубцы с тертым картофелем: видео
Приготовление:
- В подсоленную кипящую воду добавьте манную крупу. Постоянно помешивайте, пока каша не загустеет, и отставьте.
- Лук нарежьте мелким кубиком и немного поджарьте. Добавьте к манке.
- Картофель натрите на мелкой терке и отцедите. Смешайте с манной кашей, добавьте сметану, соль, перец, яйцо и перемешайте.
- Из капусты вырежьте кочан, положите головку в полиэтиленовый пакет, завяжите, поставьте в микроволновую печь на 5 минут, затем уберите листья и оставьте немного остывать.
- Каждый листок разрежьте пополам, вырежьте серединку, выложите начинку и аккуратно закрутите в голубец.
- В кастрюлю на дно положите остатки капусты, аккуратно выложите сверху голубцы, залейте их водой и поставьте запекаться в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 45 минут. Достаньте и оставьте остывать.
- Поджарьте их на сковороде с маслом до золотистой корочки, посолите и подавайте вместе со сметаной.