Впереди много праздников, именин и дней рождений. Чтобы вкусно и сытно накрыть праздничный стол, мы предлагаем воспользоваться рецептом украинского шеф-повара Владимира Ярославского и приготовить фаршированную яблоками утку и испечь к ней картофель. Пальчики оближешь!
Читайте также Вкусный и питательный перекус: что приготовить дома за считанные минуты
Рецепт фаршированной утки с яблоками
- Время: 4 часа (8 – 48 часов на маринование)
- Порции: 8
Фаршированная утка / Фото Владимира Ярославского
Приготовление:
- Для приготовления маринада смешайте в небольшой посуде горчицу и мед, добавьте соль и черный молотый перец.
- Тщательно промойте утку, протрите ее бумажными полотенцами. По желанию отрежьте последнюю фалангу крыльев.
- Натрите тушку маринадом и отправьте на 1 – 2 ночи в холодильник.
- Накройте противень для выпекания фольгой так, чтобы можно было завернуть в нее утку.
- Почистите яблоки от кожуры и разрежьте на произвольные куски. Нафаршируйте ими утку, а оставшиеся яблоки можно выложить сбоку на противень.
Фаршированная утка / Фото Владимира Ярославского
- Картофель разрежьте пополам и подложите под утку по бокам.
- Утиные ножки завяжите шпагатом.
- По желанию можно добавить к утке специй: тимьян, розмарин.
- Заверните утку в фольгу, выложите ее лодочкой, чтобы сок не вытекал.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте утку 1 час. Далее уменьшите температуру духовки до 120 градусов и готовьте утку еще 2 – 2,5 часа.
Разобранная утка с яблоками / Фото Владимира Ярославского
- Освободите утку от фольги, полейте мясо образовавшимся соком. Подкрутите температуру в духовке до 200 – 220 градусов и выпекайте утку до румяной корочки.
- Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!
Текст публикации Владимира Ярославского:
Для меня один из самых вкусных рецептов праздничного жаркого:
75 г дижонской горчицы, 60 г меда, соль и перец, 5 небольших зеленых яблок Симиренко лучше, 5 небольших картофелин, 1 утка (у меня был вес 1.3 кг).
Маринад: смешайте мед горчицу соль и перец.
(соль лучше всего брать из расчета 10 – 11 г на 1 кг продукта, зависит как вы любите соль). Утку промываем, высушиваем полотенцем, натираем маринадом и ставим на ночь, а можно даже и на 2 просолиться.
Достаю утку из холодного места и кладу на середину подготовленной фольги: складываю ее в 2 слоя и готовлю большой кусок, чтобы он мог полностью покрыть птицу. Далее чистим яблоки – можно тоже смазывая немного маринадом (кладем в утку, часть которая не влезает можно рядом. Картофель разрезаем пополам и также подкладываю под утку по бокам. Крылья в идеале последнюю фалангу отрезать, а ножки обвяжите шпагатом, чтобы было красиво.
Можно добавить трав – тимьян и розмарин и хорошо пакуем в фольгу – "лодочкой" - тобы сок не вытекал! Это прям важно. Плотно закрываю фольгу (чтобы готовилась в собственном соку) и ставлю в разогретую духовку на 180 градусов на 1 час, а затем делаю температуру 120 градусов и готовим еще 2 – 2,5 часа, затем открываю фольгу, поливаю полученным соком, поднимаю температуру до 200-220 и довожу до румяной корочки! Приятного аппетита вам.