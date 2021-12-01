Впереди много праздников, именин и дней рождений. Чтобы вкусно и сытно накрыть праздничный стол, мы предлагаем воспользоваться рецептом украинского шеф-повара Владимира Ярославского и приготовить фаршированную яблоками утку и испечь к ней картофель. Пальчики оближешь!

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Рецепт фаршированной утки с яблоками

Время : 4 часа (8 – 48 часов на маринование)

: 4 часа (8 – 48 часов на маринование) Порции: 8



Фаршированная утка / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 1 утка (вес 1,3 килограмма);

– 75 граммов дижонской горчицы;

– 60 граммов меда;

– соль;

– черный молотый перец;

– 5 зеленых яблок Симиренко;

– 5 штук картофеля.

Приготовление:

Для приготовления маринада смешайте в небольшой посуде горчицу и мед, добавьте соль и черный молотый перец.

Важно! Расчет соли 10 – 11 грамм на 1 килограмм продукта.

Тщательно промойте утку, протрите ее бумажными полотенцами. По желанию отрежьте последнюю фалангу крыльев.

Натрите тушку маринадом и отправьте на 1 – 2 ночи в холодильник.

Накройте противень для выпекания фольгой так, чтобы можно было завернуть в нее утку.

Почистите яблоки от кожуры и разрежьте на произвольные куски. Нафаршируйте ими утку, а оставшиеся яблоки можно выложить сбоку на противень.



Фаршированная утка / Фото Владимира Ярославского

Картофель разрежьте пополам и подложите под утку по бокам.

Утиные ножки завяжите шпагатом.

По желанию можно добавить к утке специй: тимьян, розмарин.

Заверните утку в фольгу, выложите ее лодочкой, чтобы сок не вытекал.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте утку 1 час. Далее уменьшите температуру духовки до 120 градусов и готовьте утку еще 2 – 2,5 часа.



Разобранная утка с яблоками / Фото Владимира Ярославского

Освободите утку от фольги, полейте мясо образовавшимся соком. Подкрутите температуру в духовке до 200 – 220 градусов и выпекайте утку до румяной корочки.

Обратите внимание! Если утка больше по весу, чем в рецепте – готовьте ее по времени: каждые полкило мяса на дополнительные полчаса при 120 градусах.

Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

Текст публикации Владимира Ярославского:

Для меня один из самых вкусных рецептов праздничного жаркого:

75 г дижонской горчицы, 60 г меда, соль и перец, 5 небольших зеленых яблок Симиренко лучше, 5 небольших картофелин, 1 утка (у меня был вес 1.3 кг).

Маринад: смешайте мед горчицу соль и перец.

(соль лучше всего брать из расчета 10 – 11 г на 1 кг продукта, зависит как вы любите соль). Утку промываем, высушиваем полотенцем, натираем маринадом и ставим на ночь, а можно даже и на 2 просолиться.

Достаю утку из холодного места и кладу на середину подготовленной фольги: складываю ее в 2 слоя и готовлю большой кусок, чтобы он мог полностью покрыть птицу. Далее чистим яблоки – можно тоже смазывая немного маринадом (кладем в утку, часть которая не влезает можно рядом. Картофель разрезаем пополам и также подкладываю под утку по бокам. Крылья в идеале последнюю фалангу отрезать, а ножки обвяжите шпагатом, чтобы было красиво.

Можно добавить трав – тимьян и розмарин и хорошо пакуем в фольгу – "лодочкой" - тобы сок не вытекал! Это прям важно. Плотно закрываю фольгу (чтобы готовилась в собственном соку) и ставлю в разогретую духовку на 180 градусов на 1 час, а затем делаю температуру 120 градусов и готовим еще 2 – 2,5 часа, затем открываю фольгу, поливаю полученным соком, поднимаю температуру до 200-220 и довожу до румяной корочки! Приятного аппетита вам.