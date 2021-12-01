Попереду багато свят, іменин та днів народжень. Щоб смачно та ситно накрити святковий стіл ми пропонуємо скористатися рецептом українського шеф-кухаря Володимира Ярославського ат приготувати фаршировану яблуками качку та спекти до неї картоплю. Пальчики оближеш!
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Рецепт фаршированої качки з яблуками
- Час: 4 години (8 – 48 годин на маринування)
- Порції: 8
Фарширована качка / Фото Володимира Ярославського
Приготування:
- Для приготування маринаду змішайте в невеликому посуді гірчицю та мед, додайте сіль і чорний мелений перець.
- Ретельно промийте качку, протріть її паперовими рушниками. За бажанням відріжте останню фалангу крил.
- Натріть тушку маринадом та відправте на 1 – 2 ночі в холодильник.
- Вкрийте деко для випікання фольгою так, щоб можна було загорнути в неї качку.
- Почистіть яблука від шкірки та розріжте на довільні шматки. Нафаршируйте ними качку, а яблука, що залишилися можна викласти збоку на деко.
Фарширована качка / Фото Володимира Ярославського
- Картоплю розріжте навпіл та підкладіть під качку по боках.
- Качині ніжки зав'яжіть шпагатом.
- За бажанням можна додати до качки спецій: чебрець, розмарин.
- Загорніть качку у фольгу, викладіть її човником, щоб сік не витікав.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте качку 1 годину. Далі зменште температуру духовки до 120 градусів і готуйте качку ще 2 – 2,5 години.
Розібрана качка з яблуками / Фото Володимира Ярославського
- Звільніть качку від фольги, полийте м'ясо соком, що утворився. Підкрутіть температуру в духовці до 200 – 220 градусів та випікайте качку до рум'яної скоринки.
- Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!
Текст публікації Володимира Ярославського:
Для мене один з найсмачніших рецептів святкової печені:
75 г гірчиці діжонської, 60 г меду, сіль та перець, 5 невеликих зелених яблук Симиренка краще, 5 невеликих картоплин, 1 качка (у мене була вага 1.3кг).
Маринад: змішайте мед гірчицю сіль і перець.
(сіль найкраще брати з розрахунку 10 – 11 г на 1 кг продукту, залежить як ви любите сіль). Качку промиваємо, висушуємо рушником, натираємо маринадом і ставимо на ніч, а можна навіть і на 2 просолитися.
Дістаю качку з холодного місця я кладу на середину підготованої фольги: складаю її у 2 шари і готую великий шмат, щоб він міг повністю покрити птицю. Далі чистимо яблука - можна теж змащуючи трохи маринадом (кладемо в качку, частину яка не влізає можна поруч. Картоплю розрізаємо навпіл і також підкладаю під качку по боках. Крила в ідеалі останню фалангу відрізати, а ніжки обв'яжіть шпагатом, щоб було красиво.
Можна додати трав - чебрець і розмарин і добре пакуємо в фольгу - «човником» - щоб сік не витікав! Це прям важливо. Щільно закриваю фольгу (щоб готувалася у власному соці) і ставлю в розігріту духовку на 180 градусів на 1 годину, а потім роблю температуру 120 градусів і ще готуємо 2 - 2,5 години, потім відкриваю фольгу, поливаю отриманим соком, підіймаю температуру до 200-220 і довожу до рум'яної скоринки! Смачного вам.