Попереду багато свят, іменин та днів народжень. Щоб смачно та ситно накрити святковий стіл ми пропонуємо скористатися рецептом українського шеф-кухаря Володимира Ярославського ат приготувати фаршировану яблуками качку та спекти до неї картоплю. Пальчики оближеш!

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Рецепт фаршированої качки з яблуками

Час: 4 години (8 – 48 годин на маринування)

4 години (8 – 48 годин на маринування) Порції: 8



Фарширована качка / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 1 качка (вага 1,3 кілограма);

– 75 грамів діжонської гірчиці;

– 60 грамів меду;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 5 зелених яблук Симиренка;

– 5 штук картоплі.

Приготування:

Для приготування маринаду змішайте в невеликому посуді гірчицю та мед, додайте сіль і чорний мелений перець.

Важливо! Розрахунок солі 10 – 11 грамів на 1 кілограм продукту.

Ретельно промийте качку, протріть її паперовими рушниками. За бажанням відріжте останню фалангу крил.

Натріть тушку маринадом та відправте на 1 – 2 ночі в холодильник.

Вкрийте деко для випікання фольгою так, щоб можна було загорнути в неї качку.

Почистіть яблука від шкірки та розріжте на довільні шматки. Нафаршируйте ними качку, а яблука, що залишилися можна викласти збоку на деко.



Фарширована качка / Фото Володимира Ярославського

Картоплю розріжте навпіл та підкладіть під качку по боках.

Качині ніжки зав'яжіть шпагатом.

За бажанням можна додати до качки спецій: чебрець, розмарин.

Загорніть качку у фольгу, викладіть її човником, щоб сік не витікав.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте качку 1 годину. Далі зменште температуру духовки до 120 градусів і готуйте качку ще 2 – 2,5 години.



Розібрана качка з яблуками / Фото Володимира Ярославського

Звільніть качку від фольги, полийте м'ясо соком, що утворився. Підкрутіть температуру в духовці до 200 – 220 градусів та випікайте качку до рум'яної скоринки.

Візьміть до уваги! Якщо качка більша за вагою, ніж у рецепті – готуйте її за часом: кожні пів кіло м'яса на додаткові пів години при 120 градусах.

Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Для мене один з найсмачніших рецептів святкової печені:

75 г гірчиці діжонської, 60 г меду, сіль та перець, 5 невеликих зелених яблук Симиренка краще, 5 невеликих картоплин, 1 качка (у мене була вага 1.3кг).

Маринад: змішайте мед гірчицю сіль і перець.

(сіль найкраще брати з розрахунку 10 – 11 г на 1 кг продукту, залежить як ви любите сіль). Качку промиваємо, висушуємо рушником, натираємо маринадом і ставимо на ніч, а можна навіть і на 2 просолитися.

Дістаю качку з холодного місця я кладу на середину підготованої фольги: складаю її у 2 шари і готую великий шмат, щоб він міг повністю покрити птицю. Далі чистимо яблука - можна теж змащуючи трохи маринадом (кладемо в качку, частину яка не влізає можна поруч. Картоплю розрізаємо навпіл і також підкладаю під качку по боках. Крила в ідеалі останню фалангу відрізати, а ніжки обв'яжіть шпагатом, щоб було красиво.

Можна додати трав - чебрець і розмарин і добре пакуємо в фольгу - «човником» - щоб сік не витікав! Це прям важливо. Щільно закриваю фольгу (щоб готувалася у власному соці) і ставлю в розігріту духовку на 180 градусів на 1 годину, а потім роблю температуру 120 градусів і ще готуємо 2 - 2,5 години, потім відкриваю фольгу, поливаю отриманим соком, підіймаю температуру до 200-220 і довожу до рум'яної скоринки! Смачного вам.