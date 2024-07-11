Томати додадуть курці соковитості. Фета ж перетворить страву на справжній кулінарний шедевр.

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Куряче філе з фетою та помідорами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Духовку розігрійте до 200 градусів. Оливки та помідори дрібно наріжте. Часник пропустіть через прес.
  2. У мисці розімніть фету. Додайте йогурт, помідори, оливки, цедру лимона, сіль, мелений перець та сушене орегано.
  3. Гострим ножем розріжте курячі грудки навпіл горизонтально, не розрізаючи до кінця.
  4. Наповніть кожну кишеню рівною кількістю начинки та закріпіть зубочистками. Посипте сіллю та перцем.
  5. Розігрійте олію на великій пательні на середньому вогні. Обсмажте фаршироване куряче філе близько 4 хвилин з двох боків.
  6. Поставте пательню в духовку та випікайте 20 – 25 хвилин. Готову страву перекладіть на тарілку, дайте постояти 5 хвилин і наріжте.