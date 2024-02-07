По этому рецепту курица получается удивительно сочной. Красный перец придаст ей немножко пикантности.

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Курица по-венгерски

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 – 6 куриных бедер;

– 2 – 3 столовые ложки масла ;

– 1 большая луковица;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– 1 красный перец;

– 1 столовая ложка паприки;

– 4 помидора;

– 1 столовая ложка муки;

– соль, черный перец по вкусу.

Приготовление:

Куриные бедра обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите на тарелку и отставьте. В той же сковороде до золотистого цвета обжарьте нарезанные лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте измельченный перец и паприку. Тушите, пока не выпарится вся влага. Добавьте муку и обжарьте еще примерно 1 минуту на малом огне. Помидоры натрите на терке и влейте на сковороду. Добавьте соль, черный перец и немного воды. Переложите бедра на сковороду, полейте соусом, накройте крышкой и тушите 40 – 60 минут на малом огне. В процессе тушения можно несколько раз бедра перевернуть.

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