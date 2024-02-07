По этому рецепту курица получается удивительно сочной. Красный перец придаст ей немножко пикантности.
Стоит попробовать Любимое блюдо всех мужчин: готовим крученики с начинкой в сметане
Курица по-венгерски
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Куриные бедра обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите на тарелку и отставьте.
- В той же сковороде до золотистого цвета обжарьте нарезанные лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте измельченный перец и паприку. Тушите, пока не выпарится вся влага.
- Добавьте муку и обжарьте еще примерно 1 минуту на малом огне.
- Помидоры натрите на терке и влейте на сковороду. Добавьте соль, черный перец и немного воды.
- Переложите бедра на сковороду, полейте соусом, накройте крышкой и тушите 40 – 60 минут на малом огне. В процессе тушения можно несколько раз бедра перевернуть.