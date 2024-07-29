Будут есть даже те, кто не любит баклажаны: готовим с грибами

29 июля 2024, 19:59
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Источник:

Shuba

Наступил сезон баклажанов, поэтому сейчас они бюджетные и вкусные. Попробуйте их приготовить с вешенками.

Такие баклажаны готовятся очень просто. Они получатся невероятно ароматными.

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Баклажаны с грибами

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 баклажана;
– 2 томата;
– 1 лук;
– 4 зубчика чеснока;
– 300 граммов вешенок;
– 100 граммов сыра;
– соль, перец, зелень по вкусу;
– 40 граммов растительного масла.

Приготовление:

  1. Баклажаны, грибы и помидоры помойте. Лук и чеснок почистите.
  2. Духовку нагрейте до 180 градусов и запеките баклажаны 20 минут. Дайте остыть, разрежьте пополам и с помощью ложки осторожно выберите мякоть, оставив стенки толщиной 1 сантиметр.
  3. Лук, помидоры и грибы нарежьте кубиками. Сковороду с маслом нагрейте, обжарьте лук до прозрачности, добавьте помидоры, грибы и мякоть баклажанов. Посолите, поперчите, перемешайте и готовьте 7 минут.
  4. Начинку выложите в баклажанные лодочки и посыпьте тертым сыром. Запекайте при температуре 180 градусов 15 минут. Перед подачей украсьте зеленью.

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Автор: Ольга Котів