Такой паштет может храниться 1 год в холодильнике. Поэтому вы можете пробовать его даже зимой.

Стоит попробовать Лучшая закрутка на период блэкаутов: готовим невероятно вкусную тушенку из свинины

Паштет из куриной печени

Время : 1 час 50 минут

: 1 час 50 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 10 миллилитров оливкового масла;

– 100 граммов бекона;

– 250 граммов красного лука;

– 200 миллилитров белого сухого вина;

– 50 миллилитров бренди;

– 500 граммов куриной печени;

– 4 яйца;

– 1 желток;

– 10 граммов соли;

– 1 грамм корицы;

– 200 граммов топленого масла.

Приготовление:

Произвольно нарежьте лук и бекон. Обжарьте на маленьком огне, после чего влейте бренди и вино, чтобы закипело. Полученный бульон процедите. Сухую массу перетрите через сито, смешайте с горячим маслом и охладите до комнатной температуры. Взбейте блендером яйца, специи, очищенную от пленок печень и охлажденный бульон с маслом. Процедите массу через сито и разлейте по баночкам. Банки закройте крышками и поставьте в кастрюлю с холодной водой. Поставьте кастрюлю на плиту и варите полтора часа на малом огне.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный салат из кабачков.