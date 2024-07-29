Такой паштет может храниться 1 год в холодильнике. Поэтому вы можете пробовать его даже зимой.
Стоит попробовать Лучшая закрутка на период блэкаутов: готовим невероятно вкусную тушенку из свинины
Паштет из куриной печени
- Время: 1 час 50 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Произвольно нарежьте лук и бекон. Обжарьте на маленьком огне, после чего влейте бренди и вино, чтобы закипело.
- Полученный бульон процедите. Сухую массу перетрите через сито, смешайте с горячим маслом и охладите до комнатной температуры.
- Взбейте блендером яйца, специи, очищенную от пленок печень и охлажденный бульон с маслом. Процедите массу через сито и разлейте по баночкам.
- Банки закройте крышками и поставьте в кастрюлю с холодной водой. Поставьте кастрюлю на плиту и варите полтора часа на малом огне.