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Фаршированные бублики

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 30 бубликов;

– 200 граммов фарша;

– половинка лука;

– 1 яйцо;

– 150 граммов сыра;

– 300 миллилитров молока;

– 50 граммов майонеза;

– любимые специи и зелень по желанию.

Смотрите, как приготовить бублики с начинкой: видео

Приготовление:

Бублики залейте молоком и оставьте на 50 – 60 минут, чтобы они стали мягкими, но не распадались. Фарш смешайте с натертым луком, добавьте яйцо, измельченную зелень и специи. Бублики выложите на пергаментную бумагу, сверху положите чайную ложку начинки и немного майонеза. Посыпьте натертым сыром и выпекайте при 180 градусах 20 минут.

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