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Фаршированные бублики

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 6

Смотрите, как приготовить бублики с начинкой: видео

Приготовление:

  1. Бублики залейте молоком и оставьте на 50 – 60 минут, чтобы они стали мягкими, но не распадались.
  2. Фарш смешайте с натертым луком, добавьте яйцо, измельченную зелень и специи.
  3. Бублики выложите на пергаментную бумагу, сверху положите чайную ложку начинки и немного майонеза.
  4. Посыпьте натертым сыром и выпекайте при 180 градусах 20 минут.