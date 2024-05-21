Это блюдо готовится очень просто. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Фаршированные бублики
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
Смотрите, как приготовить бублики с начинкой: видео
Приготовление:
- Бублики залейте молоком и оставьте на 50 – 60 минут, чтобы они стали мягкими, но не распадались.
- Фарш смешайте с натертым луком, добавьте яйцо, измельченную зелень и специи.
- Бублики выложите на пергаментную бумагу, сверху положите чайную ложку начинки и немного майонеза.
- Посыпьте натертым сыром и выпекайте при 180 градусах 20 минут.