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Фаршировані бублики

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 30 бубликів;

– 200 грамів фаршу;

– половинка цибулі;

– 1 яйце;

– 150 грамів сиру;

– 300 мілілітрів молока;

– 50 грамів майонезу;

– улюблені спеції та зелень за бажанням.

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Приготування:

️Бублики залийте молоком і залиште на 50 – 60 хвилин, щоб вони стали м'якими, але не розпадались. Фарш змішайте з натертою цибулею, додайте яйце, подрібнену зелень і спеції. Бублики викладіть на пергаментний папір, зверху покладіть чайну ложку начинки та трохи майонезу. Посипте натертим сиром і випікайте при 180 градусах 20 хвилин.

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