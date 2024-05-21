Ця страва готується дуже просто. Обов'язково збережіть цей рецепт.
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Фаршировані бублики
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
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Приготування:
- ️Бублики залийте молоком і залиште на 50 – 60 хвилин, щоб вони стали м'якими, але не розпадались.
- Фарш змішайте з натертою цибулею, додайте яйце, подрібнену зелень і спеції.
- Бублики викладіть на пергаментний папір, зверху покладіть чайну ложку начинки та трохи майонезу.
- Посипте натертим сиром і випікайте при 180 градусах 20 хвилин.