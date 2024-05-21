Ця страва готується дуже просто. Обов'язково збережіть цей рецепт.

Буде смачно Навіть крихти не залишиться: готуємо унікальний пиріг без замісу з шинкою та сиром

Фаршировані бублики

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 6

Дивіться, як приготувати бублики з начинкою: відео

Приготування:

  1. ️Бублики залийте молоком і залиште на 50 – 60 хвилин, щоб вони стали м'якими, але не розпадались.
  2. Фарш змішайте з натертою цибулею, додайте яйце, подрібнену зелень і спеції.
  3. Бублики викладіть на пергаментний папір, зверху покладіть чайну ложку начинки та трохи майонезу.
  4. Посипте натертим сиром і випікайте при 180 градусах 20 хвилин.