Этот пирог готовится очень просто. Он понравится каждому.
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Пирог с ветчиной и сыром
- Время: 50 минут
- Порций: 4
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Приготовление: ️
- Тесто фило заблаговременно достаньте из холодильника и оставьте размораживаться.
- Далее соберите каждый лист теста в гармошку и выложите в форму. Если тесто пересохло, накройте его влажным полотенцем и оставьте на 20 – 30 минут.
- Между теста в произвольном порядке вставьте куски сыра, бекона и ветчины. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом.
- Для заливки смешайте яйца, сливки и специи. Залейте пирог заливкой и отправьте его выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 25 – 30 минут.