Вы будете готовить их постоянно: рецепт бюджетной закуски, которая понравится всем
21 мая 2024, 20:58Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Фаршированные бублики – бюджетная, но очень вкусная закуска. Ее можно поставить даже на праздничный стол.
Это блюдо готовится очень просто. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Фаршированные бублики
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
– 30 бубликов;
– 200 граммов фарша;
– половинка лука;
– 1 яйцо;
– 150 граммов сыра;
– 300 миллилитров молока;
– 50 граммов майонеза;
– любимые специи и зелень по желанию.
Смотрите, как приготовить бублики с начинкой: видео
Приготовление:
- Бублики залейте молоком и оставьте на 50 – 60 минут, чтобы они стали мягкими, но не распадались.
- Фарш смешайте с натертым луком, добавьте яйцо, измельченную зелень и специи.
- Бублики выложите на пергаментную бумагу, сверху положите чайную ложку начинки и немного майонеза.
- Посыпьте натертым сыром и выпекайте при 180 градусах 20 минут.