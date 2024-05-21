Вы будете готовить их постоянно: рецепт бюджетной закуски, которая понравится всем

21 мая 2024, 20:58
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Источник:

yuliia.senych

Фаршированные бублики – бюджетная, но очень вкусная закуска. Ее можно поставить даже на праздничный стол.

Это блюдо готовится очень просто. Обязательно сохраните этот рецепт.

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Фаршированные бублики

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 30 бубликов;
– 200 граммов фарша;
– половинка лука;
– 1 яйцо;
– 150 граммов сыра;
– 300 миллилитров молока;
– 50 граммов майонеза;
– любимые специи и зелень по желанию.

Смотрите, как приготовить бублики с начинкой: видео

Приготовление:

  1. Бублики залейте молоком и оставьте на 50 – 60 минут, чтобы они стали мягкими, но не распадались.
  2. Фарш смешайте с натертым луком, добавьте яйцо, измельченную зелень и специи.
  3. Бублики выложите на пергаментную бумагу, сверху положите чайную ложку начинки и немного майонеза.
  4. Посыпьте натертым сыром и выпекайте при 180 градусах 20 минут.
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Автор: Ольга Котів