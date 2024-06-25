Ресторанный деликатес на вашей тарелке: готовим фаршированные цветы цуккини
25 июня 2024, 13:50Читати новину українською
Источник:Masha Shmidt
Если вы никогда не пробовали цветы цуккини, обязательно попробуйте их приготовить. Это совсем не трудно, а блюдо будет на вкус, как в ресторане.
Эта изысканная закуска популярна в итальянской и вообще всей средиземноморской кухне. Она точно удивит ваших близких.
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Фаршированные цветы цуккини
- Время: 30 минут
- Порций: 10
– 10 цветков цуккини;
– 150 граммов мягкого козьего сыра;
– 1 красный лук;
– 0,5 красного сладкого перца;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец по вкусу;
– 100 граммов растительного масла;
– 1 веточка базилика.
Для кляра:
– 0,5 стакана муки;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 0,5 стакана минеральной газированной воды;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Очень аккуратно уберите тычинки с цветков.
- На сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне обжарьте мелко нарезанные кубиками лук, перец и чеснок. Посолите, поперчите.
- Смешайте поджаренные овощи с козьим сыром.
- Маленькой ложечкой нафаршируйте цветки и закрутите лепестки.
- На сковороде хорошо разогрейте масло на среднем огне.
- Смешайте муку с крахмалом, водой и солью.
- Опустите цветок в кляр, чтобы он покрыл его весь. Обжаривайте в масле до золотистости с двух сторон по 2 – 3 с каждой стороны.