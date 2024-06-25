Ця вишукана закуска популярна в італійській та взагалі всій середземноморській кухні. Вона точно здивує ваших близьких.

Варто спробувати Так швидко, що ви й оком не встигнете змигнути: геніальний рецепт лисичок в сметані

Фаршировані квіти цукіні

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Дуже акуратно приберіть тичинки з квіток.
  2. На пательні з невеликою кількістю олії на середньому вогні обсмажте дрібно нарізані кубиками цибулю, перець та часник. Посоліть, поперчіть.
  3. Змішайте підсмажені овочі з козячим сиром.
  4. Маленькою ложечкою нафаршируйте квітки та закрутіть пелюстки.
  5. На пательні добре розігрійте олію на середньому вогні.
  6. Змішайте борошно з крохмалем, водою та сіллю.
  7. Опустіть квітку в кляр, щоб він покрив її всю. Обсмажуйте в олії до золотистості з двох сторін по 2 – 3 з кожного боку.