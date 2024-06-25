Эта изысканная закуска популярна в итальянской и вообще всей средиземноморской кухне. Она точно удивит ваших близких.

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Фаршированные цветы цуккини

  • Время: 30 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Очень аккуратно уберите тычинки с цветков.
  2. На сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне обжарьте мелко нарезанные кубиками лук, перец и чеснок. Посолите, поперчите.
  3. Смешайте поджаренные овощи с козьим сыром.
  4. Маленькой ложечкой нафаршируйте цветки и закрутите лепестки.
  5. На сковороде хорошо разогрейте масло на среднем огне.
  6. Смешайте муку с крахмалом, водой и солью.
  7. Опустите цветок в кляр, чтобы он покрыл его весь. Обжаривайте в масле до золотистости с двух сторон по 2 – 3 с каждой стороны.