Эта изысканная закуска популярна в итальянской и вообще всей средиземноморской кухне. Она точно удивит ваших близких.
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Фаршированные цветы цуккини
- Время: 30 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Очень аккуратно уберите тычинки с цветков.
- На сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне обжарьте мелко нарезанные кубиками лук, перец и чеснок. Посолите, поперчите.
- Смешайте поджаренные овощи с козьим сыром.
- Маленькой ложечкой нафаршируйте цветки и закрутите лепестки.
- На сковороде хорошо разогрейте масло на среднем огне.
- Смешайте муку с крахмалом, водой и солью.
- Опустите цветок в кляр, чтобы он покрыл его весь. Обжаривайте в масле до золотистости с двух сторон по 2 – 3 с каждой стороны.