Лучшая закуска к праздничному столу: готовим сказочные фаршированные грибы
16 апреля 2024, 12:50Читати новину українською
Источник:Shuba
Фаршированные грибы любят многие украинцы. Ведь они просты в приготовлении и очень вкусные.
Такое блюдо точно порадует ваших гостей. Обязательно сохраните этот рецепт, ведь, вполне вероятно, вы будете возвращаться к нему не раз.
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Грибы, фаршированные салями и сыром
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 800 граммов шампиньонов;
– 100 граммов колбасы;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 луковица;
– соль, перец по вкусу;
– 30 миллилитров растительного масла. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготовление:
- Крупные шампиньоны помойте и удалите ножки так, чтобы шапки остались целыми. Грибные ножки мелко порежьте.
- Лук очистьте и измельчите. В свою очередь, колбасу нарежьте небольшими кубиками и положите вместе с луком на сковороду с разогретым маслом. Обжарьте, помешивая, до румяности. После этого переложите в тарелку.
- В сковороду положите измельченные ножки, посолите и жарьте, пока не испарится жидкость.
- Соедините колбасу, грибные ножки, половину натертого сыра и перемешайте. Положите начинку в шапки грибов.
- Противень смажьте маслом, выложите на него грибы и посыпьте сверху второй половиной сыра. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут до зарумянивания.