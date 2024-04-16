Такое блюдо точно порадует ваших гостей. Обязательно сохраните этот рецепт, ведь, вполне вероятно, вы будете возвращаться к нему не раз.

Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами

Грибы, фаршированные салями и сыром

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов шампиньонов;

– 100 граммов колбасы;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 луковица;

– соль, перец по вкусу;

– 30 миллилитров растительного масла.

Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготовление:

Крупные шампиньоны помойте и удалите ножки так, чтобы шапки остались целыми. Грибные ножки мелко порежьте. Лук очистьте и измельчите. В свою очередь, колбасу нарежьте небольшими кубиками и положите вместе с луком на сковороду с разогретым маслом. Обжарьте, помешивая, до румяности. После этого переложите в тарелку. В сковороду положите измельченные ножки, посолите и жарьте, пока не испарится жидкость. Соедините колбасу, грибные ножки, половину натертого сыра и перемешайте. Положите начинку в шапки грибов. Противень смажьте маслом, выложите на него грибы и посыпьте сверху второй половиной сыра. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут до зарумянивания.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный мясной хлебец – пасхальный "Заяц",