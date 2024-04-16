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Грибы, фаршированные салями и сыром

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Крупные шампиньоны помойте и удалите ножки так, чтобы шапки остались целыми. Грибные ножки мелко порежьте.
  2. Лук очистьте и измельчите. В свою очередь, колбасу нарежьте небольшими кубиками и положите вместе с луком на сковороду с разогретым маслом. Обжарьте, помешивая, до румяности. После этого переложите в тарелку.
  3. В сковороду положите измельченные ножки, посолите и жарьте, пока не испарится жидкость.
  4. Соедините колбасу, грибные ножки, половину натертого сыра и перемешайте. Положите начинку в шапки грибов.
  5. Противень смажьте маслом, выложите на него грибы и посыпьте сверху второй половиной сыра. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут до зарумянивания.