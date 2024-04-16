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Гриби, фаршировані салямі та сиром

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Великі печериці помийте і видаліть ніжки так, щоб шапки лишилися цілими. Грибні ніжки дрібно поріжте.
  2. Цибулю очистьте і подрібніть. Своєю чергою, ковбасу наріжте невеликими кубиками та покладіть разом із цибулею на пательню з розігрітою олією. Обсмажте, помішуючи, до рум'яності. Після цього перекладіть у тарілку.
  3. У пательню покладіть подрібнені ніжки, посоліть і смажте, поки не випарується рідина.
  4. З'єднайте ковбасу, грибні ніжки, половину натертого сиру і перемішайте. Покладіть начинку в шапки грибів.
  5. Деко змастіть олією, викладіть на нього гриби та посипте зверху другою половиною сиру. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин до зарум'янення.