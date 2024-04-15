Если у Вас нет разъемной кексовой формы, то полностью застелите обычную пергаментом или фольгой, а не только дно. Так “Заяц” легче будет вынимать.

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Рецепт мясного хлебца "Заяц"

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты для начинки:

– 4 яйца;

– 2 столовые ложки кетчупа;

– 1 чайная ложка яблочного уксуса.

Для фарша:

– 450 граммов свиного фарша;

– 450 граммов говяжьего фарша;

– 1 большая луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 яйцо;

– 15 граммов манной крупы;

– 2 чайные ложки сушеного майорана;

– 2 чайные ложки паприки;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 0,5 чайной ложки черного свежесмолотого перца;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка свежего, мелко тертого хрена;

– 2 чайные ложки гранулированного лука.

Приготовление:

Духовку разогрейте до 180 градусов. Яйца для начинки опустите в кипящую воду и варите 7 минут с момента повторного закипания воды. Достаньте из воды, окуните в холодную воду, а когда они немного остынут, осторожно почистьте, стараясь не повредить белок. Все ингредиенты кроме мяса поместите в чашу блендера и взбейте все до однородности. Оба вида молотого мяса смешайте вместе со смесью из блендера и хорошо перемешайте. Дно кексовой формы размером 30 на 10 выстелите пергаментом и выложите в нее 2 трети мясного фарша. Разровняйте и сделайте углубления для яиц. По центру вдоль формы выложите чищеные яйца. Накройте оставшейся мясной массой и разровняйте. Поставьте форму с мясным хлебом в разогретую духовку. Запекайте примерно час, когда при глубоком прокалывании будет вытекать прозрачный сок или температура внутри достигнет 70 градусов. Через 30 минут запекания, кетчуп смешайте с яблочным уксусом и равномерно смажьте "Заяц". Достаньте мясной хлебец из духовки и оставьте на 15 минут в форме. Затем осторожно вынимайте мясной хлебец из формы и аккуратно переложите на сервировочную посуду.

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