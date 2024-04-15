Если у Вас нет разъемной кексовой формы, то полностью застелите обычную пергаментом или фольгой, а не только дно. Так “Заяц” легче будет вынимать.

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Рецепт мясного хлебца "Заяц"

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов. Яйца для начинки опустите в кипящую воду и варите 7 минут с момента повторного закипания воды. Достаньте из воды, окуните в холодную воду, а когда они немного остынут, осторожно почистьте, стараясь не повредить белок.
  2. Все ингредиенты кроме мяса поместите в чашу блендера и взбейте все до однородности.
  3. Оба вида молотого мяса смешайте вместе со смесью из блендера и хорошо перемешайте.
  4. Дно кексовой формы размером 30 на 10 выстелите пергаментом и выложите в нее 2 трети мясного фарша. Разровняйте и сделайте углубления для яиц.
  5. По центру вдоль формы выложите чищеные яйца. Накройте оставшейся мясной массой и разровняйте.
  6. Поставьте форму с мясным хлебом в разогретую духовку. Запекайте примерно час, когда при глубоком прокалывании будет вытекать прозрачный сок или температура внутри достигнет 70 градусов. Через 30 минут запекания, кетчуп смешайте с яблочным уксусом и равномерно смажьте "Заяц".
  7. Достаньте мясной хлебец из духовки и оставьте на 15 минут в форме. Затем осторожно вынимайте мясной хлебец из формы и аккуратно переложите на сервировочную посуду.