Простая закуска на все случаи жизни: рецепт французских фаршированных яиц "Мимоза"
1 декабря 2023, 18:42Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Всем известны яйца "Мимоза" на самом деле французского происхождения. Обязательно попробуйте их приготовить, ведь французская кухня еще никогда не была так близка и проста.
Для по-настоящему вкусных фаршированных яиц лучше использовать простой домашний майонез. Начинку можно выкладывать с помощью обычной ложки, однако если вы хотите сделать блюдо более красивым, воспользуйтесь кондитерским рукавом.
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Фаршированные яйца "Мимоза" – пошаговый рецепт
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 6 яиц;
– 1 столовая ложка домашнего майонеза;
– 1 столовая ложка шнита или зеленого лука (только зеленой части);
– треть чайной ложки соли;
– 3 – 4 листа салата.
Приготовление:
- 6 яиц отварите вкрутую, охладите и почистите. Затем разрежьте их пополам и с помощью чайной ложки осторожно извлеките желтки.
- Зеленый лук или шнит мелко нашинкуйте.
- Половину всех желтков перетрите с 1 столовой ложкой майонеза, 1 столовой ложкой лука и третью чайной ложкой соли. Образовавшейся пастой начините половинки яиц.
- Остальные желтки разотрите в крошку и посыпьте уже нафаршированные яйца.
- Подавайте готовое блюдо на листьях салата.