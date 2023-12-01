Простая закуска на все случаи жизни: рецепт французских фаршированных яиц "Мимоза"

1 декабря 2023, 18:42
Читати новину українською

Источник:

Евгений Клопотенко

Всем известны яйца "Мимоза" на самом деле французского происхождения. Обязательно попробуйте их приготовить, ведь французская кухня еще никогда не была так близка и проста.

Для по-настоящему вкусных фаршированных яиц лучше использовать простой домашний майонез. Начинку можно выкладывать с помощью обычной ложки, однако если вы хотите сделать блюдо более красивым, воспользуйтесь кондитерским рукавом.

Будет вкусно "Курица по-домашнему": классические блюда для уютных зимних вечеров

Фаршированные яйца "Мимоза" – пошаговый рецепт

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
6 яиц;
– 1 столовая ложка домашнего майонеза;
– 1 столовая ложка шнита или зеленого лука (только зеленой части);
– треть чайной ложки соли;
– 3 – 4 листа салата.

Приготовление:

  1. 6 яиц отварите вкрутую, охладите и почистите. Затем разрежьте их пополам и с помощью чайной ложки осторожно извлеките желтки.
  2. Зеленый лук или шнит мелко нашинкуйте.
  3. Половину всех желтков перетрите с 1 столовой ложкой майонеза, 1 столовой ложкой лука и третью чайной ложкой соли. Образовавшейся пастой начините половинки яиц.
  4. Остальные желтки разотрите в крошку и посыпьте уже нафаршированные яйца.
  5. Подавайте готовое блюдо на листьях салата.
Если ищете рецепты вкусных закусок, посмотрите нашу подборку тарталеток с тунцом. Вам понравится!
Автор: Ольга Котів