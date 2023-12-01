Для по-справжньому смачних фаршированих яєць краще використовувати простий домашній майонез. Начинку можна викладати за допомогою звичайної ложки, проте якщо ви хочете зробити страву гарнішою, скористайтеся кондитерським рукавом.

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Фаршировані яйця "Мімоза" – покроковий рецепт

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. 6 яєць відваріть круто, охолодіть та почистьте. Потім розріжте їх навпіл та за допомогою чайної ложки обережно вийміть жовтки.
  2. Зелену цибулю чи шніт дрібно наріжте.
  3. Половину всіх жовтків перетріть із 1 столовою ложкою майонезу, 1 столовою ложкою цибулі та третиною чайної ложки солі. Утвореною пастою начиніть половинки яєць.
  4. Решту жовтків розітріть в крихту і посипте вже нафаршировані яйця.
  5. Подавайте готову страву на листках салату.