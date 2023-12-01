Для по-настоящему вкусных фаршированных яиц лучше использовать простой домашний майонез. Начинку можно выкладывать с помощью обычной ложки, однако если вы хотите сделать блюдо более красивым, воспользуйтесь кондитерским рукавом.

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Фаршированные яйца "Мимоза" – пошаговый рецепт

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. 6 яиц отварите вкрутую, охладите и почистите. Затем разрежьте их пополам и с помощью чайной ложки осторожно извлеките желтки.
  2. Зеленый лук или шнит мелко нашинкуйте.
  3. Половину всех желтков перетрите с 1 столовой ложкой майонеза, 1 столовой ложкой лука и третью чайной ложкой соли. Образовавшейся пастой начините половинки яиц.
  4. Остальные желтки разотрите в крошку и посыпьте уже нафаршированные яйца.
  5. Подавайте готовое блюдо на листьях салата.