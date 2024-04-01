Вы влюбитесь в эту закуску: фаршированные яйца с тунцом

1 апреля 2024, 22:54
Читати новину українською

Источник:

Beszamel

Фаршированные яйца – вкусная закуска, которая идеально подойдет к пасхальному завтраку. Если вы хотите удивить своих домочадцев – у вас есть такая возможность.

Яйца, фаршированные тунцом и маринованными огурцами – это особый вид удовольствия. Чрезвычайное сочетание порадует вкус каждого гостя и заставит надолго запомнить ваш пасхальный стол.

Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге

Рецепт фаршированных яиц

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Пикантная закуска / Фото ania gotuje

Ингредиенты:
– 8 сваренных яиц на "круто";
– 1 банка тунца в собственном соку;
– 1 маринованный огурец;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка измельченного лука;
– 1 чайная ложка горчицы;
– соль, перец по вкусу. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготовление:

  1. Маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками.
  2. Переложите в ситечко и отставьте, чтобы они стекли.
  3. Очищенные яйца разрежьте вдоль пополам.
  4. С помощью ложки выньте желтки и поместите их в миску. Разомните вилкой. Добавьте сцеженный тунец и маринованный огурец.
  5. Все смешайте.
  6. Добавьте майонез, горчицу и укроп.
  7. Приправьте солью и перцем.
  8. Тщательно перемешайте.
  9. С помощью ложки или кондитерского мешка влейте начинку в белки.
  10. Выложите на блюдо и поставьте в холодильник.
  11. Подавайте на пасхальный завтрак или как закуску на другие случаи.
Это такая вкуснятина: как приготовить салат из кукурузы.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська