Яйца, фаршированные тунцом и маринованными огурцами – это особый вид удовольствия. Чрезвычайное сочетание порадует вкус каждого гостя и заставит надолго запомнить ваш пасхальный стол.

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Рецепт фаршированных яиц

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Как приготовить фаршированные яйца

Пикантная закуска / Фото ania gotuje

Приготовление:

  1. Маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками.
  2. Переложите в ситечко и отставьте, чтобы они стекли.
  3. Очищенные яйца разрежьте вдоль пополам.
  4. С помощью ложки выньте желтки и поместите их в миску. Разомните вилкой. Добавьте сцеженный тунец и маринованный огурец.
  5. Все смешайте.
  6. Добавьте майонез, горчицу и укроп.
  7. Приправьте солью и перцем.
  8. Тщательно перемешайте.
  9. С помощью ложки или кондитерского мешка влейте начинку в белки.
  10. Выложите на блюдо и поставьте в холодильник.
  11. Подавайте на пасхальный завтрак или как закуску на другие случаи.