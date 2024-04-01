Яйца, фаршированные тунцом и маринованными огурцами – это особый вид удовольствия. Чрезвычайное сочетание порадует вкус каждого гостя и заставит надолго запомнить ваш пасхальный стол.
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Рецепт фаршированных яиц
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Пикантная закуска / Фото ania gotuje
Приготовление:
- Маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками.
- Переложите в ситечко и отставьте, чтобы они стекли.
- Очищенные яйца разрежьте вдоль пополам.
- С помощью ложки выньте желтки и поместите их в миску. Разомните вилкой. Добавьте сцеженный тунец и маринованный огурец.
- Все смешайте.
- Добавьте майонез, горчицу и укроп.
- Приправьте солью и перцем.
- Тщательно перемешайте.
- С помощью ложки или кондитерского мешка влейте начинку в белки.
- Выложите на блюдо и поставьте в холодильник.
- Подавайте на пасхальный завтрак или как закуску на другие случаи.