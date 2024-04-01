Яйця, фаршировані тунцем і маринованими огірками – це особливий вид задоволення. Надзвичайне поєднання порадує смак кожного гостя і змусить надовго запам'ятти ваш великодній стіл.

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Рецепт фаршированих яєць

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Як приготувати фаршировані яйця

Пікантна закуска / Фото ania gotuje

Приготування:

  1. Мариновані огірки наріжте невеликими кубиками.
  2. Перекладіть у ситечко та відставте, щоб вони стекли.
  3. Очищені яйця розріжте уздовж навпіл.
  4. За допомогою ложки вийміть жовтки та помістіть їх у миску. Розімніть виделкою. Додайте зціджений тунець і маринований огірок.
  5. Все змішайте.
  6. Додайте майонез, гірчицю і кріп.
  7. Приправте сіллю і перцем.
  8. Ретельно перемішайте.
  9. За допомогою ложки або кондитерського мішка влийте начинку в білки.
  10. Викладіть на блюдо і поставте в холодильник.
  11. Подавайте на великодній сніданок або як закуску на інші випадки.