Яйця, фаршировані тунцем і маринованими огірками – це особливий вид задоволення. Надзвичайне поєднання порадує смак кожного гостя і змусить надовго запам'ятти ваш великодній стіл.
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Рецепт фаршированих яєць
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Пікантна закуска / Фото ania gotuje
Приготування:
- Мариновані огірки наріжте невеликими кубиками.
- Перекладіть у ситечко та відставте, щоб вони стекли.
- Очищені яйця розріжте уздовж навпіл.
- За допомогою ложки вийміть жовтки та помістіть їх у миску. Розімніть виделкою. Додайте зціджений тунець і маринований огірок.
- Все змішайте.
- Додайте майонез, гірчицю і кріп.
- Приправте сіллю і перцем.
- Ретельно перемішайте.
- За допомогою ложки або кондитерського мішка влийте начинку в білки.
- Викладіть на блюдо і поставте в холодильник.
- Подавайте на великодній сніданок або як закуску на інші випадки.