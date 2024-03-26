Их всегда сметают первыми: готовим нереально вкусные фаршированные яйца к праздничному столу
26 марта 2024, 20:10Читати новину українською
Источник:Shuba
Пожалуй, ни один украинский праздничный стол не обходится без фаршированных яиц. Попробуйте приготовить их по этому рецепту, ведь они фантастически вкусные.
Этот рецепт разработали в парижской редакции журнала ELLE. Такие легкие фаршированные яйца украшают луком шнитт, но вы можете использовать любую зелень.
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Фаршированные яйца "Мимоза"
- Время: 20 минут
- Порций: 6
– 12 яиц;
– 125 граммов тунца в собственном соку;
– 1 желток;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– 1 столовая ложка масла;
– 1 столовая ложка хересного уксуса;
– 1 чайная ложка кунжутного масла;
– шнитт лук, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите. Разрежьте горизонтально пополам. Выньте желтки и переложите в отдельную миску.
- Сделайте майонез для начинки: смешайте яичный желток, горчицу, уксус, оба вида масла, соль и хорошо взбейте венчиком.
- Добавьте к желткам тунец, предварительно слив жидкость. Разомните ингредиенты вилкой и смешайте с майонезом.
- Измельчите лук шнитт. Выложите начинку в яичные половинки и украсьте луком. По желанию посыпьте солью и молотым перцем.