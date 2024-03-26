Цей рецепт розробили у паризькій редакції журналу ELLE. Такі легкі фаршировані яйця прикрашають цибулею шніт, але ви можете використати будь-яку зелень.
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Фаршировані яйця "Мімоза"
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Відваріть яйця на круто, остудіть та почистьте. Розріжте горизонтально навпіл. Вийміть жовтки й перекладіть в окрему миску.
- Зробіть майонез для начинки: змішайте яєчний жовток, гірчицю, оцет, обидва види олії, сіль й добре збийте вінчиком.
- Додайте до жовтків тунець, попередньо зливши рідину. Розімніть інгредієнти виделкою і змішайте з майонезом.
- Подрібніть цибулю шніт. Викладіть начинку в яєчні половинки й прикрасьте цибулею. За бажанням посипте сіллю й меленим перцем.