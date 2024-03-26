Для этой намазки вам нужно всего несколько ингредиентов. Особый аромат придаст сладкий перец.

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Рецепт намазки из тунца и крем-сыра

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут после закипания воды. После этого охладите их и почистите.
  2. С тунца слейте жидкость. Измельчите блендером до однородной массы отваренные яйца, тунец и сливочный сыр.
  3. Перец нарежьте мелким кубиком, а зеленый лук измельчите.
  4. Добавьте перец, лук, соль к тунцовой массе и перемешайте.