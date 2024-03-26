Для этой намазки вам нужно всего несколько ингредиентов. Особый аромат придаст сладкий перец.
Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"
Рецепт намазки из тунца и крем-сыра
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут после закипания воды. После этого охладите их и почистите.
- С тунца слейте жидкость. Измельчите блендером до однородной массы отваренные яйца, тунец и сливочный сыр.
- Перец нарежьте мелким кубиком, а зеленый лук измельчите.
- Добавьте перец, лук, соль к тунцовой массе и перемешайте.