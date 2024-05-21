Главное блюдо весны: приготовьте феерические кабачковые лодочки с роскошной начинкой
21 мая 2024, 16:56Читати новину українською
Источник:Shuba
За зиму многие соскучились по молодым цуккини. Еще вкуснее они будут фаршированными курицей и сыром.
Это блюдо готовится очень просто. Обязательно воплотите в жизнь данный рецепт.
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Кабачки с курицей и сыром с кабачками
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 2 кабачка;
– 1 куриное филе;
– 2 томата;
– 100 граммов сыра;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 3 грамма карри;
– 45 граммов масла;
– соль, перец, зелень по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки помойте и разрежьте пополам. Ложкой выберите серединку.
- Филе помойте и мелко нарежьте. Добавьте соль, перец и карри. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте курицу, помешивая.
- Помойте помидоры и мелко порежьте их вместе с кабачковой мякотью.
- Лук и чеснок почистите и измельчите. Разогрейте вторую сковороду с маслом и обжарьте лук до полуготовности. Затем добавьте помидоры, кабачковую мякоть и чеснок. Посолите и поперчите.
- Зелень помойте, порежьте, высыпьте в овощную массу и хорошо перемешайте. Тушите 5 минут, после чего добавьте кубики мяса, перемешайте, протушите еще несколько минут и выключите.
- На противень выложите кабачки, наполните их начинкой и посыпьте натертым на крупной терке сыром. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 – 20 минут. Готовые кабачки подавайте горячими.