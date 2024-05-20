Кукуруза придаст хлебцу изюминку. Обязательно сохраните этот рецепт.

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Печеночный хлебец с кукурузой

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

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Приготовление:

  1. Печень очистьте от пленок и промойте. Морковь и лук почистьте и нарежьте кусочками.
  2. Печень вместе с морковью и луком перебейте блендером. Добавьте яйцо, хлопья, муку, разрыхлитель, специи, соль и тщательно перемешайте. Оставьте на 10 минут.
  3. Форму смажьте маслом и перелейте в нее печеночную массу. Сверху посыпьте кукурузой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45 – 50 минут. Готовый кекс охладите и нарежьте на порционные куски.