Кукуруза придаст хлебцу изюминку. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Печеночный хлебец с кукурузой
- Время: 1 час
- Порций: 4
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Приготовление:
- Печень очистьте от пленок и промойте. Морковь и лук почистьте и нарежьте кусочками.
- Печень вместе с морковью и луком перебейте блендером. Добавьте яйцо, хлопья, муку, разрыхлитель, специи, соль и тщательно перемешайте. Оставьте на 10 минут.
- Форму смажьте маслом и перелейте в нее печеночную массу. Сверху посыпьте кукурузой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45 – 50 минут. Готовый кекс охладите и нарежьте на порционные куски.