Гаряча закуска з цілого хліба, спецій та сиру – відмінна ідея як до святкового столу, так і до буденного. Таку страву легко готувати, без труднощів та зайвої метушні.

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Фарширувати хліб можна будь-якими продуктами, але Микола Люлько підготував цікавий рецепт з сиром, спеціями та оливками.

Рецепт фаршированого хліба з сиром та оливками

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Нарізаємо цілий хліб не дорізаючи 5 міліметрів до кінця, щоб він тримався купи.
  • З часнику та зелені приправляючи сіллю та олією готуємо соус (подрібнюємо в блендері, або дрібно нарізаємо ножем). Змащуємо весь хліб, так щоб соус попав в розрізи.
  • Нарізані оливки, маслини та в'ялені томати рівномірно розповсюджуємо в усі надрізи по всій хлібині.
  • Рівномірно розповсюджуємо тертий сир (чедер, моцарела, або інший улюблений) в усі надрізи.
  • В залежності від того чи любите ви гостре розповсюджуєте нарізаний чилі перець.
  • Завертаємо хлібину в папір для випікання та відправляємо в розігріту духовку, температура 180 градусів на 5 – 10 хв. Так щоб сир гарно розплавився, а хліб прогрівся всередині.
  • Подаємо до столу гарячим.

Смачного!