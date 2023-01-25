Гаряча закуска з цілого хліба, спецій та сиру – відмінна ідея як до святкового столу, так і до буденного. Таку страву легко готувати, без труднощів та зайвої метушні.

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Фарширувати хліб можна будь-якими продуктами, але Микола Люлько підготував цікавий рецепт з сиром, спеціями та оливками.

Рецепт фаршированого хліба з сиром та оливками

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 1 білий хліб;

– 30 грамів часнику;

– 10 листочків розмарину;

– 30 грамів петрушки;

– 100 грамів оливкової олії;

– дрібка солі;

– 120 грамів оливок;

– 120 грамів маслин;

– 200 грамів в'ялених томатів;

– 300 – 400 грамів твердого сиру;

– 1 – 2 перці чилі.

Приготування:

Нарізаємо цілий хліб не дорізаючи 5 міліметрів до кінця, щоб він тримався купи.

З часнику та зелені приправляючи сіллю та олією готуємо соус (подрібнюємо в блендері, або дрібно нарізаємо ножем). Змащуємо весь хліб, так щоб соус попав в розрізи.

Нарізані оливки, маслини та в'ялені томати рівномірно розповсюджуємо в усі надрізи по всій хлібині.

Рівномірно розповсюджуємо тертий сир (чедер, моцарела, або інший улюблений) в усі надрізи.

В залежності від того чи любите ви гостре розповсюджуєте нарізаний чилі перець.

Завертаємо хлібину в папір для випікання та відправляємо в розігріту духовку, температура 180 градусів на 5 – 10 хв. Так щоб сир гарно розплавився, а хліб прогрівся всередині.

Подаємо до столу гарячим.

Смачного!