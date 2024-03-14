Король любого стола: как просто приготовить фаршированного карпа – гости оближут тарелки

Фаршированный карп – настоящее ресторанное блюдо. Однако готовить его не трудно.

Поэтому таким блюдом можно порадовать родных не только на праздник. С этим рецептом процесс приготовления пройдет совсем без стресса.

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Рецепт фаршированного карпа

Время: 2 часа

2 часа Порций: 6

– 1,5 килограмма карпа;– 300 граммов куриного филе;– 2 большие луковицы;– 1 большая морковка;– 2 зубчика чеснока;– 3 яичных белка;– 1 черствая булка;– 200 граммов молока;– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Почистьте рыбу от чешуи и снимите с нее кожу. Отделите мясо от костей и перемелите вместе с куриным филе и пережаренными измельченными морковью и луком. Замоченную в молоке булку отожмите и добавьте к фаршу. Вымешайте вместе со специями, солью и чесноком. Взбейте белки в крутую пену и легкими движениями вымешайте с фаршем. Нафаршируйте кожу карпа и запекайте его в разогретой до 180 градусов духовке 45 – 50 минут.