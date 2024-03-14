Король любого стола: как просто приготовить фаршированного карпа – гости оближут тарелки

14 марта 2024, 21:25
Читати новину українською

Источник:

Cookpad

Фаршированный карп – настоящее ресторанное блюдо. Однако готовить его не трудно.

Поэтому таким блюдом можно порадовать родных не только на праздник. С этим рецептом процесс приготовления пройдет совсем без стресса.

Будет вкусно Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"

Рецепт фаршированного карпа

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма карпа;
– 300 граммов куриного филе;
– 2 большие луковицы;
– 1 большая морковка;
– 2 зубчика чеснока;
– 3 яичных белка;
– 1 черствая булка;
– 200 граммов молока;
– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистьте рыбу от чешуи и снимите с нее кожу.
  2. Отделите мясо от костей и перемелите вместе с куриным филе и пережаренными измельченными морковью и луком.
  3. Замоченную в молоке булку отожмите и добавьте к фаршу. Вымешайте вместе со специями, солью и чесноком.
  4. Взбейте белки в крутую пену и легкими движениями вымешайте с фаршем.
  5. Нафаршируйте кожу карпа и запекайте его в разогретой до 180 градусов духовке 45 – 50 минут.
Любите рыбу и морепродукты? Узнайте, как выбрать свежую сельдь и с чем она лучше всего сочетается.
Автор: Ольга Котів