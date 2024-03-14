Король любого стола: как просто приготовить фаршированного карпа – гости оближут тарелки
14 марта 2024, 21:25Читати новину українською
Источник:Cookpad
Фаршированный карп – настоящее ресторанное блюдо. Однако готовить его не трудно.
Поэтому таким блюдом можно порадовать родных не только на праздник. С этим рецептом процесс приготовления пройдет совсем без стресса.
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Рецепт фаршированного карпа
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 1,5 килограмма карпа;
– 300 граммов куриного филе;
– 2 большие луковицы;
– 1 большая морковка;
– 2 зубчика чеснока;
– 3 яичных белка;
– 1 черствая булка;
– 200 граммов молока;
– соль, перец, специи по вкусу.
Приготовление:
- Почистьте рыбу от чешуи и снимите с нее кожу.
- Отделите мясо от костей и перемелите вместе с куриным филе и пережаренными измельченными морковью и луком.
- Замоченную в молоке булку отожмите и добавьте к фаршу. Вымешайте вместе со специями, солью и чесноком.
- Взбейте белки в крутую пену и легкими движениями вымешайте с фаршем.
- Нафаршируйте кожу карпа и запекайте его в разогретой до 180 градусов духовке 45 – 50 минут.