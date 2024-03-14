Тому такою стравою можна потішити рідних не лише на свято. З цим рецептом процес приготування мине зовсім без стресу.

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Рецепт фаршированого коропа

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Почистьте рибу від луски та зніміть з неї шкіру.
  2. Відділіть м'ясо від кісток і перемеліть разом з курячим філе та пересмаженими подрібненими морквою та цибулею.
  3. Замочену в молоці булку відтисніть і додайте до фаршу. Вимішайте разом зі спеціями, сіллю та часником.
  4. Збийте білки в круту піну і легкими рухами вимішайте з фаршем.
  5. Нафаршируйте шкіру коропа і запікайте його в розігрітій до 180 градусів духовці 45 – 50 хвилин.