Тому такою стравою можна потішити рідних не лише на свято. З цим рецептом процес приготування мине зовсім без стресу.

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Рецепт фаршированого коропа

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма коропа;

– 300 грамів курячого філе;

– 2 великі цибулини;

– 1 велика морквина;

– 2 зубчики часнику;

– 3 яєчні білки;

– 1 черства булка;

– 200 грамів молока;

– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

Почистьте рибу від луски та зніміть з неї шкіру. Відділіть м'ясо від кісток і перемеліть разом з курячим філе та пересмаженими подрібненими морквою та цибулею. Замочену в молоці булку відтисніть і додайте до фаршу. Вимішайте разом зі спеціями, сіллю та часником. Збийте білки в круту піну і легкими рухами вимішайте з фаршем. Нафаршируйте шкіру коропа і запікайте його в розігрітій до 180 градусів духовці 45 – 50 хвилин.

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