Тому такою стравою можна потішити рідних не лише на свято. З цим рецептом процес приготування мине зовсім без стресу.
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Рецепт фаршированого коропа
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Почистьте рибу від луски та зніміть з неї шкіру.
- Відділіть м'ясо від кісток і перемеліть разом з курячим філе та пересмаженими подрібненими морквою та цибулею.
- Замочену в молоці булку відтисніть і додайте до фаршу. Вимішайте разом зі спеціями, сіллю та часником.
- Збийте білки в круту піну і легкими рухами вимішайте з фаршем.
- Нафаршируйте шкіру коропа і запікайте його в розігрітій до 180 градусів духовці 45 – 50 хвилин.