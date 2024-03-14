Поэтому таким блюдом можно порадовать родных не только на праздник. С этим рецептом процесс приготовления пройдет совсем без стресса.

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Рецепт фаршированного карпа

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Почистьте рыбу от чешуи и снимите с нее кожу.
  2. Отделите мясо от костей и перемелите вместе с куриным филе и пережаренными измельченными морковью и луком.
  3. Замоченную в молоке булку отожмите и добавьте к фаршу. Вымешайте вместе со специями, солью и чесноком.
  4. Взбейте белки в крутую пену и легкими движениями вымешайте с фаршем.
  5. Нафаршируйте кожу карпа и запекайте его в разогретой до 180 градусов духовке 45 – 50 минут.