Поэтому таким блюдом можно порадовать родных не только на праздник. С этим рецептом процесс приготовления пройдет совсем без стресса.

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Рецепт фаршированного карпа

Время: 2 часа

2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма карпа;

– 300 граммов куриного филе;

– 2 большие луковицы;

– 1 большая морковка;

– 2 зубчика чеснока;

– 3 яичных белка;

– 1 черствая булка;

– 200 граммов молока;

– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Почистьте рыбу от чешуи и снимите с нее кожу. Отделите мясо от костей и перемелите вместе с куриным филе и пережаренными измельченными морковью и луком. Замоченную в молоке булку отожмите и добавьте к фаршу. Вымешайте вместе со специями, солью и чесноком. Взбейте белки в крутую пену и легкими движениями вымешайте с фаршем. Нафаршируйте кожу карпа и запекайте его в разогретой до 180 градусов духовке 45 – 50 минут.

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