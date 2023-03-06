Когда хочется горяченького: вкусный фасолевый суп с колбасой
Источник:Smaker
Горячий суп – идеальная опция для питательного обеда. Готовить это блюдо – не всегда долго, ведь есть опции, которые позволяют насладиться вкусной едой, не тратя много усилий.
Традиционный польский суп, приготовленный особым способом – это блюдо, от которого вы просто не сможете отказаться. Фасоль и белая колбаса сделают ваш обед поистине незабываемым.
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Рецепт польского супа с фасолью и колбасой
Время: до 1 часа
Порций: 3 – 4
Ингредиенты:
– 300 грамм фасоли;
– 300 грамм белой колбасы;
– 2 луковицы;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 морковь;
– 1 петрушка;
– кусочек сельдерея;
– 2 картофелины;
– 1 столовая ложка масла;
– 1 чайная ложка майорана;
– несколько зерен душистого перца;
– 2 лавровых листа;
– столовая ложка сливочного масла;
– столовая ложка муки;
– петрушка;
– соль и перец по вкусу.
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Приготовление:
- Фасоль замачиваем на ночь. Сливаем воду, доливаем свежую и еще раз сливаем.
- Обжариваем на масле нарезанный кубиками лук. Затем добавляем натертые овощи и измельченный чеснок.
- Через некоторое время добавляем нарезанный кубиками картофель.
- Добавляем фасоль, заливаем водой, приправляем майораном, душистым перцем и лавровым листом.
- Нарезаем колбасу и добавляем блюдо.
- Варим до размягчения фасоли.
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Приправляем солью и перцем, при подаче украшаем блюдо петрушкой.
Приятного аппетита!