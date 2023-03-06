Традиційний польський суп, приготований в особливий спосіб – це страва, від якої ви просто не зможете відмовитися. Квасоля та біла ковбаса зроблять ваш обід дійсно незабутнім.

Не пропустіть Весь секрет – у фрикадельках: готуємо суп із курятиною за оригінальними рецептами

Рецепт польського супу з квасолею та ковбасою

Час: до 1 години

Порцій: 3 – 4

Інгредієнти: – 300 грамів квасолі;

– 300 грамів білої ковбаси;

– 2 цибулини;

– 3 зубчики часнику;

– 1 морква;

– 1 петрушка;

– шматочок селери;

– 2 картоплини;

– 1 столова ложка олії;

– 1 чайна ложка майорану;

– кілька зерен духмяного перцю;

– 2 лаврових листки;

– столова ложка вершкового масла;

– столова ложка борошна;

– петрушка;

– сіль та перець до смаку.

Цікаво Ніжна випічка до кави та чаю: готуємо швидкий лимонний пиріг

Приготування:

Квасолю замочуємо на ніч. Зливаємо воду, доливаємо свіжу та ще раз зливаємо.

Обсмажуємо на маслі нарізану кубиками цибулю. Потім додаємо натерті овочі та подрібнений часник.

Через деякий час додаємо нарізану кубиками картоплю.

Додаємо квасолю, заливаємо водою, приправляємо майораном, запашним перцем і лавровим листом.

Нарізаємо ковбасу та додаємо у страву.

Варимо до розм'якшення квасолі.

Приправляємо сіллю та перцем, при подачі прикрашаємо страву петрушкою.

Смачного!