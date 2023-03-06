Традиційний польський суп, приготований в особливий спосіб – це страва, від якої ви просто не зможете відмовитися. Квасоля та біла ковбаса зроблять ваш обід дійсно незабутнім.
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Рецепт польського супу з квасолею та ковбасою
Час: до 1 години
Порцій: 3 – 4
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Приготування:
- Квасолю замочуємо на ніч. Зливаємо воду, доливаємо свіжу та ще раз зливаємо.
- Обсмажуємо на маслі нарізану кубиками цибулю. Потім додаємо натерті овочі та подрібнений часник.
- Через деякий час додаємо нарізану кубиками картоплю.
- Додаємо квасолю, заливаємо водою, приправляємо майораном, запашним перцем і лавровим листом.
- Нарізаємо ковбасу та додаємо у страву.
- Варимо до розм'якшення квасолі.
- Приправляємо сіллю та перцем, при подачі прикрашаємо страву петрушкою.
Смачного!