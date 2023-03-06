Традиційний польський суп, приготований в особливий спосіб – це страва, від якої ви просто не зможете відмовитися. Квасоля та біла ковбаса зроблять ваш обід дійсно незабутнім.

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Рецепт польського супу з квасолею та ковбасою

Час: до 1 години

Порцій: 3 – 4

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Приготування:

  • Квасолю замочуємо на ніч. Зливаємо воду, доливаємо свіжу та ще раз зливаємо.
  • Обсмажуємо на маслі нарізану кубиками цибулю. Потім додаємо натерті овочі та подрібнений часник.
  • Через деякий час додаємо нарізану кубиками картоплю.
  • Додаємо квасолю, заливаємо водою, приправляємо майораном, запашним перцем і лавровим листом.
  • Нарізаємо ковбасу та додаємо у страву.
  • Варимо до розм'якшення квасолі.
  • Приправляємо сіллю та перцем, при подачі прикрашаємо страву петрушкою.

Смачного!