Как приготовить фенхель: простой рецепт от Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказывает как правильно приготовить полезный и вкусный фенхель, который вы можете подать на ужин. Обязательно попробуйте.
Источник:YouTube Марко Черветти
Марко Черветти предлагает приготовить фенхель на сковороде с оливковым маслом и чесноком. Изысканное блюдо можно подавать как основное блюдо или как гарнир. Фенхель прекрасно сочетаются с всеми продуктами. Его можно есть сырым, тушить, жарить, запекать, добавлять в бульон, к мясу, овощам.
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Как приготовить фенхель
- Помойте фенхель, нарежьте ломтиками.
- Очистите чеснок.
- На разогретую сковороду с оливковым маслом, выложите дольки чеснока, обжарьте до золотой корочки, добавьте фенхель, соль. Тушите до готовности. Далее – выложите сыр, перемешайте.
- Выложите на тарелку, добавьте оливковое масло, перец. Приятного аппетита!
Как приготовить фенхель – рецепт от Марко Черветти в видео:
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