Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає як правильно приготувати корисний та смачний фенхель, який ви можете подати на вечерю. Обов'язково спробуйте.

Марко Черветті пропонує приготувати фенхель на пательні з оливковою олією та часником. Вишукану страву ви можете подавати як основну страву або як гарнір. Фенхель чудово поєднуються с усіма продуктами. Його можна їсти сирим, тушкувати, смажити, запікати, додавати у бульйон, до м'яса, овочів.

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Як приготувати фенхель

Інгредієнти:

– 1 фенхель;

– оливкова олія;

– тертий сир Пармезан;

– 2 зубчики часнику;

– сіль;

– перець.

Помийте фенхель, наріжте скибочками. Почистіть часник. На розігріту пательню з оливковою олією, викладіть зубчики часнику обсмажте до золотої скоринки, додайте фенхель, сіль. Тушкуйте до готовності. Далі – викладіть сир, перемішайте. Викладіть на тарілку, додайте оливкову олію, перець. Смачного!

Як приготувати фенхель – рецепт від Марко Черветті у відео: